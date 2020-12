Nieopodal Oslo osunęła się ziemia. 21 osób zaginionych

W miejscowości Ask nieopodal stolicy Norwegii Oslo w środę nad ranem doszło do osunięcia się ziemi. Dziesięć osób jest rannych (jedna w stanie krytycznym), a ok. 700 mieszkańców zostało ewakuowanych. Trwają poszukiwania 21 zaginionych.

– Były dwa potężne wstrząsy, które trwały przez długi czas. Założyłem, że to odśnieżanie czy coś w tym stylu. (...) Wtedy nagle wyłączył się prąd. Przyszedł sąsiad i powiedział, że musimy się ewakuować, więc obudziłem moją trójkę wnuków – opisuje sytyację jeden z mieszkańców.



„Nie mamy doniesień o ofiarach śmiertelnych, ale zakładamy, że w rejonie osuwiska mogą znajdować się zaginione osoby” – przekazał Roger Pettersen z policji w gminie Gjerdrum, gdzie znajduje się miejscowość Ask.



Według Pettersena osuwisko ma długość 700 metrów i spowodowało poważne zniszczenia co najmniej 14 budynków mieszkalnych, jedno lub wielorodzinnych. Przeszukiwania zawalonych domów utrudnia możliwość dalszego osuwania się ziemi. Jak mówi Pettersen, obszar dalej jest niestabilny.



Zdjęcia pokazywane przez norweską telewizję NRK z miejsca katastrofy naturalnej wyglądają dramatycznie. Część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF — Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020

