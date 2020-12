Brutalny mord siekierą w Poznaniu. Mężczyzna mieszkał ze zwłokami?

W jednym z mieszkań w Poznaniu ujawniono zwłoki 44-latka. Okazało się, że został zabity uderzeniem siekierą w głowę. Sprawca został zatrzymany, usłyszał zarzuty.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, zwłoki znaleźli policjanci w miniony poniedziałek w mieszkaniu na poznańskiej Wildzie. Wcześniej jego zaginięcie zgłosili bliscy.



Prokurator przekazał, że w związku z tą sprawą zatrzymano 58-letniego Przemysława H., który usłyszał zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa.



Według śledczych zabójstwo nastąpiło poprzez dwukrotne uderzenie siekierą w głowę 44-latka. – Mężczyzna przyznał się do zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia, które są teraz weryfikowane – podkreślił Wawrzyniak.



– Zwłoki podczas ujawnienia były już w stanie rozkładu, a podejrzany przebywał w tym samym mieszkaniu. Przyjmujemy więc – według dotychczasowych ustaleń śledztwa – że do zdarzenia doszło w bliżej nieustalonym czasie, ale od listopada do grudnia 2020 roku – wskazał prokurator.



Na wniosek prokuratury poznański sąd rejonowy aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Na tę chwilę śledczy nie informują, jakie mogły być motywy działania 58-latka.

