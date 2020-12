Kolejne silne wstrząsy w Chorwacji. Przerażeni ludzie uciekali z domów

W Chorwacji rano znów zatrzęsła się ziemia. Trzy silne wstrząsy, o magnitudzie od 3,9 do 4,8, nawiedziły rejony, które we wtorek zostały zdewastowane przez trzęsienie o magnitudzie 6,3. W mieście Sisak i okolicach przerażeni ludzie uciekali ze swoich domów.

Jak podała chorwacka służba sejsmologiczna, epicentrum wstrząsów znajdowało się 12 km na północny zachód od Sisaku na głębokości 8 km.



Pierwszy wstrząs został zarejestrowany o godzinie 6.15 i miał magnitudę 4,7. Był odczuwalny w Zagrzebiu, Velikej Goricy i Karlovacu. Po nim, o godz. 6.26 nastąpiło jeszcze silniejsze trzęsienie – o magnitudzie 4,8. Było ono również odczuwalne w Medimurje.



Jak pisze chorwacka prasa, mieszkańcy Sisaku i okolicznych miejscowości przerażeni opuszczali swoje domy.



Trzeci wstrząs nastąpił po kolejnych trzech minutach i miał magnitudę 3,9.





Horror

Czasem w trakcie konferencji prasowej zdarzają się "trzęsienia ziemi". Ale coś podobnego widzę po raz pierwszy. Chorwacja. pic.twitter.com/pjTQumY3lY — Andrzej Poczobut (@poczobut) December 30, 2020

„Bardzo trzęsło, ale trwało to przez krótki czas. Jak długo jeszcze?” – pytają w mediach społecznościowych mieszkańcy miasta Glina, w okolicach którego„Horror, trzy silne trzęsienia ziemi w ciągu 10-20 minut!!” – pisał inny lokalny internauta.Najgorsza sytuacja jest w Petrinji i Glinie, które we wtorek zostały poważnie zniszczone przez trzęsienie o magnitudzie 6,3. Wielu ludzi, pozbawionych dachu nad głową, przemarzniętych i mokrych, noc spędziło w namiotach lub samochodach, obawiając się kolejnych wstrząsów.

W Glinie lokalne władze przygotowały zastępcze zakwaterowanie w drewnianym ośrodku dla 150 osób.



– Będziemy musieli znaleźć dla tych ludzi dach nad głową na dłuższy okres, bowiem odbudowa będzie długotrwała, są domy, w których ludzie w ogóle nie mogą mieszkać. Mamy ponad 30 wsi, w których są zniszczenia i wszędzie musimy pomagać – mówił burmistrz Gliny Stjepan Kostanjević.



– Gdzieś domy zostały zrównane z ziemią, gdzieś runęły kominy. Ludzie się boją i musimy uspokoić sytuację, walczyliśmy całą noc. Nie wiemy, co przyniesie ten dzień, tego ranka było kilka wstrząsów i słyszeliśmy, że znów pojawiły się kolejne zniszczenia – dodał.



Koczują na zewnątrz

Poranne wstrząsy były odczuwalne również w Petrinji, która we wtorek została poważnie dotknięta trzęsieniem, a lokalne władze mówiły o zniszczeniach w niemal całym centrum miasta. Tam kilka tysięcy osób także w nocy koczowało na zewnątrz i spało w samochodach w obawie przed wstrząsami wtórnymi. Burmistrz Darinko Dumbović ogłosił, że „trzeba się zebrać i szukać rozwiązań”.



„Nie możemy powiedzieć »dzień dobry«, bo nie czujemy się dobrze” – mówił Dumbović miejscowej prasie.

„Od 6.15 są kolejne wstrząsy, w wielu domach spadają resztki tego, co może jeszcze spaść. To druga nieprzespana noc w Petrinji, ale także w dużej części Chorwacji. Jedna ogromna katastrofa dla ludzi, ogromna presja na przyszłość. W ogóle nie śpimy, premier rano mnie wezwał ... musimy być razem, trzeba zabezpieczać obiekty, które mogą zagrażać życiu” – mówił burmistrz.



We wtorkowym trzęsieniu ziemi zginęło siedem osób – jedna w Petrinji, pięć w miejscowości Majske Poljane w pobliżu Gliny oraz jedna w Żażinie. 26 osób jest rannych, z czego sześć jest w ciężkim stanie. Do akcji ratowniczej zaangażowane zostało wojsko i kilka śmigłowców.





Wstrząsy odczuwalne poza granicami kraju

Epicentrum wtorkowego trzęsienia ziemi znajdowało się w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tys. mieszkańców miasta Petrinja, 47 km na południe od Zagrzebia.– na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu.