Był najcięższym dzieckiem świata. Nie żyje zapaśnik sumo

W wieku 21 lat zmarł rosyjski zapaśnik sumo Dżambułat Chatochow, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w 2003 roku jako najcięższe dziecko świata. Przyczyn śmierci sportowca pochodzącego z regionu Kabardo-Bałkarii nie podano.

O śmierci zapaśnika napisał na Instagramie szef lokalnego związku sumo Betal Gubżew.



Informację podał też dziennik „Komsomolskaja Prawda”, według którego Chatochow miał poważne problemy z nerkami.



W wieku dwóch lat Rosjanin ważył ok. 34 kg, a gdy miał 13 lat, jego waga wzrosła do ok. 180 kg. Według rosyjskich mediów najcięższy był tuż przed 18. urodzinami, kiedy osiągnął 230 kg.



Później Dżambułat Chatochow postanowił się odchudzać.

