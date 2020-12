Setki milionów na wsparcie terenów, gdzie były PGR-y. Konferencja premiera

Ruszamy z nowym programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP był brak dbałości o rozwój terenów, gdzie były PGR-y. – Bardzo gwałtownie przyrosło tam bezrobocie, (…) zwijano połączenia PKS, zamykano biblioteki i inne instytucje publiczne – mówił, zaznaczając, że dziś czas na szybką naprawę tej niesprawiedliwości.

Program, którego start ogłosił szef rządu, był zapowiadany już we wrześniu tego roku podczas uroczystości święta Wdzięczni Polskiej Wsi. Jak wskazuje teraz Mateusz Morawiecki, jest on odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania terenów popegeerowskich przez kolejne rządy III RP.





250 mln zł dla gmin popegeerowskich

źródło: TVP Info

Budżet programu opiewa na kwotę 250 mln zł.– To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego programu rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych. (...) Z tych inwestycji już część środków poszła do tych terenów, ale dziś chcemy, by gminy mogły złożyć– wyjaśniłNa co będą mogły być przeznaczone fundusze? Według założeń rządu obejmą kilka obszarów:• kanalizację i oczyszczanie ścieków;• drogi wewnętrzne lub dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe czy przystanki autobusowe;• place zabaw, tereny zielone i obiekty sportowe;• świetlice, biblioteki, remizy strażackie;• modernizacja budynków i obiektów należących w przeszłości do zakładów PGR;• prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.Program wsparcia ma na celu poprawę szans rozwojowych terenów byłych PGR-ów. Rząd zakłada, że pierwsze pozytywne skutki pomocy będą widoczne w ciągu dwóch najbliższych lat, a w niektórych przypadkach nawet po 12 miesiącach.