Sondaż do Sejmu. 100 mandatów więcej dla PiS niż KO

Na Prawo i Sprawiedliwość głosować zamierza blisko 40 proc. ankietowanych – wynika z badania preferencji politycznych pracowni Estymator. Koalicja Obywatelska zanotowała stratę. W takiej konfiguracji PiS mógłby liczyć na około 100 mandatów więcej w Sejmie niż druga siła polityczna.

Tak głosowaliby Polacy. Nowy sondaż Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 35 proc. Polaków, 25 proc. badanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, na Lewicę – 13 proc., na... zobacz więcej

Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu dorzeczy.pl. Wynika z niego, że największym poparciem w Polsce cieszy się partia Jarosława Kaczyńskiego, którą poprzeć zamierza 39,2 proc. Oznacza to wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do sondażu tej samej pracowni z połowy grudnia.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która nie odrabia strat do PiS. Na KO wskazało 23,6 proc., co oznacza spadek o 1,4 pkt. proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 12,9 proc – spadek o 0,9 pkt. proc.



Prób wyborczy do Sejmu przekroczyłaby też Lewica – 10,9 proc. (+0,3 pkt proc.), i Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,4 proc. (+1 pkt proc.). W izbie niższej nie zasiedliby przedstawiciele Konfederacji, którą popiera 4,8 proc. To spadek poparcia tej partii o 0.1 pkt. proc.





Mandaty

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dorzeczy.pl

W przeliczeniu takich wyników na mandatyJeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 54 proc.Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 grudnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować w wyborach do Sejmu i określiły, na jaką partię.