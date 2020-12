Trzynastometrowa tarcza drąży tunel w Łodzi. „To będzie kolejowe metro” [WIDEO]

Rozpoczęło się drążenie tuneli kolejowych, które połączą dworzec Łódź Fabryczna z dworcami: Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

W środę prace rozpoczęła – na głębokości 30 m – duża maszyna drążąca TBM. Urządzenie o średnicy ponad 13 m i długości 110 m wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m na odcinku od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej.



Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, uczestniczący zdalnie w konferencji związanej z rozpoczęciem prac, podkreślił, że to bardzo ważna chwila zarówno dla Polski jak i Łodzi oraz regionu. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja bezprecedensowa. Gdyby nie odważne decyzje polityczne, gdyby nie odważny sposób zmontowania tej technologii finansowej, a także rozwiązania wszystkich kwestii technicznych, nie można byłoby tej inwestycji zrealizować – mówił wicepremier.



Obecny w Łodzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rozpoczęcie drążenia tunelu to „praktycznie wejście w ostatnią fazę tej inwestycji”. – Dziś rozpoczyna się najważniejszy jej etap. Musimy pokonać przyrodę, musimy pokonać trudności hydrologiczne. Wykonawcy doskonale sobie z tym poradzą. Dzisiaj w Polsce stosujemy najnowocześniejsze technologie w realizacji inwestycji kolejowych, inwestycji drogowych – powiedział.



Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał, że w Łodzi będą budowane tunele o średnicy ponad 13 metrów i ponad ośmiu metrów. Łączna długość tuneli to ponad siedem kilometrów. – Rzeczywiście możemy powiedzieć, że będzie to nowe metro, które pozwoli na płynny przejazd pociągu ze stacji Łódź Widzew przez Łódź Fabryczną do dworca Łódź Kaliska czy w kierunku Żabieńca – dodał.

Głos zabrali również minister spraw zagranicznych i b. wojewoda łódzki Zbigniew Rau, obecny wojewoda Tobiasz Bocheński i prezes firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki Mariusz Serżysko. Wszyscy oni podkreślali – podobnie jak ich przedmówcy – wielkie znaczenie tej inwestycji, która ma „wymiar historyczny” dla miasta.



Inwestycja w Łodzi prowadzona jest równocześnie w kilku miejscach. Duża maszyna o średnicy ponad 13 m i długości 110 m, która w środę rozpoczęła pracę, wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m na odcinku od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej. Mniejsza tarcza - o średnicy ponad ośmiu metrów - wydrąży cztery jednotorowe tunele o łącznej długości ok. 4,5 km i średnicy 8,5 m. Rozpoczęcie drążenia przewidziano z rejonu ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Następnie maszyna zostanie obrócona i zacznie pracę do stacji Łódź Żabieniec.



Drążenie tuneli zakończy się w 2022 roku, a w 2023 roku będzie gotowy do użytkowania.

#wieszwiecej Polub nas