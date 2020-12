Koronawirus w Polsce. Resort zdrowia podaje nowe dane o zakażeniach i zgonach

Mamy 12 955 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przedstawił codzienny raport o epidemii, z którego wynika, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 565 pacjentów. W ciągu doby wykonano ponad 38 tys. testów.

KORONAWIRUS – RAPORT



Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było to 27 875. Największą liczbę zgonów potwierdzono w raporcie z 25 listopada – 674.



We wtorek odnotowano 7914 infekcji, a dzień wcześniej – 3211.





Nowe zakażenia koronawirusem

Ponad 28 tys. ofiar śmiertelnych COVID-19

Środowe dane mówią o 12 955 nowych zakażeniach;. Pozostałe pochodzą z województw: wielkopolskiego (1585), śląskiego (1299), kujawsko-pomorskiego (1106), pomorskiego (1101), zachodniopomorskiego (996), warmińsko-mazurskiego (988), łódzkiego (801), dolnośląskiego (674), lubelskiego (609), małopolskiego (541), podlaskiego (426), lubuskiego (349), podkarpackiego (279), opolskiego (206), świętokrzyskiego (159).Kolejnych 236 zakażeń bez wskazania adresu uzupełni inspekcja sanitarna.W ostatnich godzinach z powoduzmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia patogenu z innymi schorzeniami – 440 chorych. Łącznie to 565 ofiar śmiertelnych.Liczba zakażeń koronawirusem – od marca, kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek – wynosi 1 281 414. 28 019 z tych osób zmarło.

Jak przekazał wcześniej w środę resort zdrowia, minionej doby wyzdrowiało 11 884 osób zakażonych koronawirusem . Tym samym łączna liczba ozdrowieńców w Polsce wynosi 1 025 889 osób.





Zajęte łóżka covidowe i respiratory

źródło: MZ, portal tvp.info

W szpitalach jest 17 228 zakażonych pacjentów. Wolnych jest prawie 18 tys. łóżek.Do respiratorów jest podłączonych 1580 pacjentów, a wolnych jest jeszcze prawie 1,5 tys. urządzeń.Kwarantanną objęto ponad 159 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym – blisko 7 tys.