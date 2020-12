Ten rok należał do nich. Oto najlepsi polscy sportowcy

Wybór piątki najlepszych polskich sportowców już dawno nie był taki trudny. Pomimo pandemii, wielu z nich dostarczyło kibicom nad Wisłą powodów do dumy i radości. Mamy mistrzów globu, mamy zwyciężczynię jednego z turniejów Wielkiego Szlema, mamy też najlepszego piłkarza świata. To był znakomity rok!

Pandemia pokrzyżowała wiele planów. Miały być igrzyska, miały być piłkarskie mistrzostwa Europy... Na poniższej liście roiłoby się, mamy nadzieję, od lekkoatletów, wioślarzy, siatkarzy i innych, którzy sięgnęliby w Tokio po medale. Nic straconego: największa impreza czterolecia kazała na siebie trochę poczekać, ale jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, rok 2021 może być jeszcze piękniejszy niż ten mijający. A przecież i tak nie mamy prawa narzekać. Wręcz przeciwnie.



Zacząć wypada od tych, dla których miejsca w piątce zabrakło. Michał Kwiatkowski wygrał jeden z etapów legendarnego Tour de France, a później otarł się o podium mistrzostw świata. Jan-Krzysztof Duda przerwał serię 125 zwycięstw z rzędu wielkiego Magnusa Carlsena, samemu stając się 18. szachistą świata. Justyna Święty-Ersetic była zimą w takiej formie, że może sobie tylko pluć w brodę z powodu przełożenia igrzysk... Rekord za rekordem, 51,37 na 400 metrów (najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki w hali), a i na otwartym powietrzu - podczas Memoriału Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie - biegała znakomicie, wykręcając ósmy wynik na świecie.



Mateusz Ponitka gra pierwsze skrzypce w solidnym europejskim zespole koszykarskim i - choć nadziei na NBA już raczej nie ma - zapracował na mocne, uznane nazwisko na Starym Kontynencie. Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w żeńskim odpowiedniku największych kolarskich wyścigów, Natalia Maliszewska sięgnęła z kolei po brązowy medal mistrzostw Europy w short-tracku.



Co dalej? Dalej jest tylko lepiej. Przedstawiamy piątkę najlepszych, naszym zdaniem, polskich sportowców...

5. Dawid Kubacki





Podczas gdy dla większości ludzi na świecie rok 2020 jest z tych „do zapomnienia”, on wspominać go będzie wyłącznie dobrze. Zbudował dom, spłodził pierwsze dziecko (Zuzia przyszła na świat w trakcie konkursu w Obestdorfie), a „przy okazji” został trzecim w historii Polakiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni. Mało? Popularny „Mustaf” dziesięć razy z rzędu (!) stawał na podium konkursów Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej, zajmując ostatecznie czwarte miejsce.Ze skoczka pracowitego, ambitnego, któremu trochę brakuje, by marzyć o osiąganiu wielkich sukcesów, stał się faworytem niemal wszystkich zawodów, w których bierze udział. Początek obecnego sezonu jest w jego wykonaniu co prawda trochę gorszy, ale przecież najważniejsze dopiero przed nami: trwa Turniej Czterech Skoczni, a potem - na przełomie lutego i marca - mistrzostwa świata w Oberstdorfie, gdzie Kubacki będzie zresztą bronił tytułu.

4. Jan Błachowicz





„Cieszyński Książę” dominował w rodzimym KSW, po czym - aż siedem lat temu - zainteresowała się nim największa, najsłynniejsza federacja UFC. Pierwszą walkę wygrał, dwie kolejne - z Jimim Manuwą i Coreyem Andersonem - przegrał. Miał wzloty i upadki, różnie bywało, Dana White rozważał nawet pożegnanie z rosłym Polakiem, ale ten pokazał charakter. Zrewanżował się Manuwie, potem Andersonowi, wygrał siedem z ośmiu walk, aż dostał od UFC szansę pojedynku o pas. Amerykanina Dominika Reyesa powalił w drugiej rundzie mocnym ciosem w twarz, po którym sędzia zmuszony był przerwać walkę. Błachowicz został drugim - po Joannie Jędrzejczyk - polskim mistrzem świata.Mało? W grudniu na świat przyszedł jego pierwszy syn. Świat sportów walki już żyje natomiast jego marcowym pojedynkiem z Israelem Adesanyą - mistrzem wagi średniej, niepokonanym w oktagonie, który chce podbić również kategorię półciężką... Jeśli Błachowicz do końca roku utrzyma miano najlepszego, również i na tej liście awansuje.

3. Bartosz Zmarzlik





Godny następca Tomasza Golloba. Rok temu wygrał cykl Grand Prix po raz pierwszy w karierze, w tym roku, w świetnym stylu, mistrzostwo obronił. 25-latek został dopiero trzecim żużlowcem w historii, któremu udała się ta sztuka: po Tonym Rickardssonie i Nickim Pedersenie.Jego Stal Gorzów zajęła drugie miejsce w PGE Ekstralidze, a on sam zdobywał ponad 2,4 pkt/bieg (trzeci wynik indywidualny). Wszystko to pomimo... braku prawa jazdy na motocykl.

2. Iga Świątek





Gdy Agnieszka Radwańska kończyła karierę, wydawało się, że przed nami kilka, może kilkanaście chudych lat w tenisie. Ani Magda Linette, ani Hubert Hurkacz - pomimo niewątpliwego talentu - nie dawali bowiem nadziei na regularne wygrywanie na największych scenach. Aż pojawiła się ona...Gdy wygrała juniorski Wimbledon, entuzjazm był jeszcze umiarkowany. Sztuka ta w przeszłości udawała się przecież wielu tenisistkom, które potem ginęły w „dorosłym” graniu. Iga nie zginęła. Talent jest, charakter również, więc po kilku średnich występach na największych turniejach, w końcu doszło do wybuchu talentu.Zwycięstwo Igi na kortach Rolanda Garrosa trudno nazywać „wybrykiem”. 19-latka dominowała w Paryżu na poziomie niespotykanym nigdy wcześniej. Dość powiedzieć, że na drodze po trofeum... nie przegrała seta. Po drodze wyeliminowała m.in. turniejową „jedynkę”, znajdującą się w świetnej formie Rumunkę Simonę Halep.Ważny jest też styl, w jakim pokonywała kolejne rywalki: efektowny, dominujący, szalenie ofensywny. Świątek nie czekała na błędy, nie próbowała nikogo „zamęczyć” na korcie. To ona atakowała, to ona starała się jak najszybciej przejąć inicjatywę, nie dając najmniejszych szans nie tylko Halep, ale też Eugenie Bouchard czy Markecie Voundrousovej. W żadnym z siedmiu starć, z finałem przeciwko Sofii Kenin włącznie, nie straciła więcej niż pięciu gemów. Kosmiczny wynik, kosmiczny talent.

1. Robert Lewandowski





źródło: PORTAL TVP.INFO

A jeśli już przy kosmosie... Długimi godzinami moglibyśmy wyliczać osiągnięcia Roberta Lewandowskiego. Zebrali je, na całe szczęście, dziennikarze, kibice i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, którzy wybrali Polaka „najlepszym piłkarzem świata”. Nie Ronaldo, nie Messi, a właśnie Lewandowski. Doczekaliśmy pięknych czasów.Nagroda to oczywiście w pełni zasłużona: „Lewy” zdobył z Bayernem mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec, wygrał też upragnioną Ligę Mistrzów i - co szalenie ważne - we wszystkich tych rozgrywkach był najlepszym strzelcem. Prestiżowej „Złotej Piłki” magazynu „France Football” nie dostał tylko dlatego, że jej... nie było. Poza nagrodą FIFA otrzymał też jednak mnóstwo innych wyróżnień: od portali internetowych, gazet, kibiców, ekspertów... Na sam koniec uhonorowano go też w Dubaju podczas Globe Soccer Awards...32-latek z Leszna pod Warszawą jest jak wino: im starszy, tym lepszy. Dlatego nie napiszemy, że w roku mistrzostw Europy, gdy koronowani są zwykle złoci medaliści z czołowych reprezentacji, na podobne trofeum szans nie ma. Kto, jeśli nie Lewandowski, miałby poprowadzić Polaków do historycznego sukcesu? Czekamy w napięciu.