Sport w czasach pandemii. Co zapamiętamy z 2020 roku?

Ach, co to był za rok! Miały być igrzyska, miały być piłkarskie mistrzostwa Europy, ale większość planów brutalnie pokrzyżowała pandemia. Kibice sportu nie mogli jednak narzekać: choć na trybunach było pusto, emocji nie brakowało. Zebraliśmy, miesiąc po miesiącu, najciekawsze i najważniejsze wydarzenia 2020 roku.

Były momenty radosne, szczególnie dla polskich kibiców, było też wiele chwil smutnych. Rok 2020 zapamiętamy z wielu powodów, głównie ze względu na pandemię koronawirusa, która w marcu wywróciła do góry nogami również świat sportu. Mecze bez kibiców, „bańki” w Orlando czy Lizbonie, śmierć wielkich legend, wreszcie piękne, wspaniałe sukcesy. Oto co zapamiętamy z ostatnich 366 dni.

Zaczęło się przepięknie. Ledwo zdążyliśmy przywitać nowy rok, ledwo minął posylwestrowy kac, a już mieliśmy wielkie powody do dumy: Dawid Kubacki został trzecim, po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu, reprezentantem Polski, który triumfował w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.„Mustaf” wygrał głównie dzięki niezwykłej regularności. W Oberstdorfie był trzeci, w Garmisch-Partenkirchen — również, w Innsbrucku udało mu się wspiąć na miejsce drugie, a w Bischofshofen — nie mogło być inaczej — stanął wreszcie na najwyższym stopniu podium. Znakomite występy w Niemczech i Austrii zapoczątkowały dłuższą serię: Kubacki jeszcze sześć razy (!) był w pierwszej trójce, dwukrotnie zwyciężając. Znakomita passa skończyła się dopiero 2 lutego w Sapporo.

Polscy szczypiorniści szybko odpadli z ME

Nie było sensacji i kolejnej odsłony „Orłów Wenty”". Zespół Patryka Rombla przegrał na otwarcie ze Słowenią, potem ze Szwajcarią i już mógł żegnać się z mistrzostwami Europy. Wielkich nadziei nie mieliśmy, ale i tak szkoda, tym bardziej, że pierwsze spotkanie pozwalało wierzyć, że coś dobrego może się udać. Za moment mistrzostwa świata, oby Polakom poszło lepiej.



Tragiczna śmierć legendy NBA

W Nowy Rok świat obiegła smutna wiadomość: zmarł David Stern, były komisarz NBA. 77-latek jeszcze w grudniu trafił do szpitala z udarem mózgu, przeszedł operację, ale nie udało mu się wygrać z chorobą.



Komisarzem został w 1984 roku i pełnił tę funkcję przez rekordowe 30 lat. Doprowadził m.in. do 30-krotnego wzrostu dochodów, przyłączenia siedmiu nowych klubów czy powołania kobiecej ligi WNBA. Jego zasługą jest także popularyzacja rozgrywek na całym świecie. Gdy rozpoczynał, NBA nie wzbudzała większego zainteresowania poza Ameryką. „Każdy z nas czerpie zyski z wizji, wspaniałomyślności i inspiracji Davida” – napisał w oświadczeniu jego następca, Adam Silver.



Koszykarska rodzina nie zdążyła oswoić się z jedną tragedią, a 26 stycznia zdarzyła się kolejna: w katastrofie helikoptera zginęło dziewięć osób, a wśród nich legenda koszykówki — Kobe Bryant i jego 13-letnia córka Gianna.



Bryant był z jednym najlepszych graczy w historii dyscypliny. Przez całą karierę był zawodnikiem Los Angeles Lakers, z którymi pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo NBA. Dwukrotnie został wyróżniony jako MVP finałów NBA; raz został uznany najbardziej wartościowym graczem ligi, dwa razy sięgał po olimpijskie złoto.



Świat sportu poniósł nieodżałowaną stratę. Podczas ceremonii pożegnania Bryanta łzy wylewali najwięksi: Michael Jordan, Shaquille O’Neal i wielu innych. Pierwszy mecz Lakers po jego śmierci również był wyjątkowym wydarzeniem.

LUTY



To był jeden z najlepszych finałów od lat. Australię podbił ostatecznie Novak Djoković, który po pięciosetowej walce pokonał Austriaka Dominika Thiema (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4). Zwycięstwo w Melbourne było siedemnastym wielkoszlemowym triumfem Serba w karierze.

Kansas City Chiefs wygrali Super Bowl

W Polsce to wydarzenie nieszczególnie głośne. W USA — najważniejszy mecz w roku. Kansas City Chiefs po ekscytującym finale pokonali San Francisco 49ers i sięgnęli po upragnione Lombardi Trophy. MVP Super Bowl został rozgrywający zwycięskiego zespołu — Patrick Mahomes, który kilka miesięcy później otrzymał bajeczny kontrakt na… pół miliarda dolarów!



Marcin Gortat zakończył karierę

Nie grał w koszykówkę już dłuższy czas, ale w końcu postanowił ogłosić to oficjalnie: w lutym 2020 roku przygodę ze sportem zakończył Marcin Gortat. Najlepszy polski gracz, przez wiele lat „rodzynek” w NBA, postanowił skupić się na działalności charytatywnej i pracy z dziećmi.



Pożegnanie Kobe’ego Bryanta

To było popołudnie pełne wzruszeń w Los Angeles. Uwaga w hali Staples Center raz jeszcze skupiła się wokół człowieka, który przez lata dostarczał radość fanom koszykówki w Kalifornii i daleko poza jej granicami. Wokół idola. Bohatera. Choć Kobe Bryant odszedł, dzięki rodzinie, przyjaciołom i kibicom pamięć o nim nigdy nie zginie. Wśród wzruszających przemówień i wspomnień wielkie wrażenie zrobiły szczególnie słowa innej legendy — Michaela Jordana.



Kochałem to w tym dzieciaku: jeśli mógł czerpać od kogoś i jeśli czuł, że stanie się w ten sposób lepszy, korzystał z każdej szansy. Strasznie go za to kochałem. Nieważne, gdzie się spotkaliśmy, szukał wyzwań. Doceniałem jego pasję, bo rzadko widzi się kogoś, kto każdego dnia chce coś poprawiać. Nie tylko w sporcie, ale też jako rodzic, jako mąż... Inspirował mnie tym, czego dokonał i tym, jaką więź zbudował z żoną i dziećmi.



Mam trzydziestoletnią córkę, jestem dziadkiem. Mam bliźniaczki. Dwie sześcioletnie bliźniaczki. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i będę „ojcem córeczek”, przytulę je, by poczuć miłość i zobaczyć uśmiech, które dzieci dają nam, rodzicom. Nauczył mnie cieszyć się z tego wszystkiego. To rzeczy, których nauczył nas Kobe Bryant.





MARZEC



Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC w wadze słomkowej, nie odzyskała pasa, ale potwierdziła, że jest jedną z największych wojowniczek w historii. Polka stoczyła niezwykły pojedynek z Weili Zhang w wypełnionej po brzegi hali w Las Vegas. Pięciorundowe starcie, zakończone niejednogłośnym zwycięstwem Chinki, natychmiast okrzyknięto „klasykiem” i „walką roku”. Zdjęcia pokiereszowanej twarzy Jędrzejczyk obiegły cały świat…

Koronawirus sparaliżował sport

Walka Jędrzejczyk była jednym z ostatnich wielkich wydarzeń, gdy w nagłówkach można było pisać o „wypełnionych po brzegi trybunach”. Koronawirus dotarł do Europy, potem Stanów Zjednoczonych, a przekładane zostały kolejne wydarzenia sportowe.



Nie wszyscy wierzyli w pandemię i w to, że stanowi jakiekolwiek zagrożenie. Pokaz głupoty dał podczas konferencji prasowej Rudy Gobert, gracz Utah Jazz, który postanowił… dotknąć wszystkich mikrofonów dziennikarzy. Efekt? Dwa dni później poinformowano, że test na obecność koronawirusa dał u Francuza wynik pozytywny. Mecz Utah Jazz z Oklahoma City Thunder w ostatniej chwili przełożono, lawinowo zaczęto odwoływać też kolejne. Sport z kibicami przestał być zjawiskiem normalnym.



EURO 2020 przełożone

Tak musiało się stać: we Włoszech umierały tysiące osób, pandemia na coraz większą skalę paraliżowała świat, więc trudno było sobie wyobrazić, by kilka miesięcy później piłkarze i setki tysięcy kibiców jak gdyby nigdy nic podróżowali po Europie i cieszyli się mistrzostwami. Decyzję o przełożeniu turnieju podjęto więc już pod koniec marca.

KWIECIEŃ







Być może trudno w to uwierzyć, ale największym sportowym wydarzeniem kwietnia była… premiera filmu dokumentalnego o Michaelu Jordanie. „Ostatni taniec” uznano niemal jednogłośnie za produkcję wybitną. 10-odcinkowy dokument ESPN wzbudził ogromne zainteresowanie w niemal każdym zakątku świata. Pokazano wiele nieznanych dotąd twarzy mistrza i niepublikowane wcześniej materiały zza kulis. W filmie Jordan jawi się jako tyran, pracoholik, który równie dużo, co od siebie, wymaga od innych — często przekraczając granice. Po seansie trudno nie odnieść jednak wrażenia, że przygotowano kosztowną, względnie rzetelną, ale jednak laurkę „Jego Powietrzności”...

Rozkwit e-sportu

Smutek jednych i radość drugich. Wobec wprowadzonych niemal wszędzie ograniczeń, lista pomysłów na spędzenie wolnego czasu znacząco się skurczyła. Książka, film, gry… W maju platforma Steam pochwaliła się, że po raz pierwszy w historii korzystało z niej jednocześnie ponad 20 mln osób. Prawie połowa z nich brała czynny udział w jednej z dostępnych rozgrywek. A opcji było i jest przecież mnóstwo: kultowy Counter-Strike, Football Manager czy słynne GTA.

MAJ

Stało się. Po dwóch miesiącach przerwy do gry wrócili najlepsi piłkarze świata. Przykład dali Niemcy: pusty stadion, podłożone dźwięki trybun, majowe popołudnie… Borussia Dortmund wygrała z Schalke 4:0, a miłośnikom „kopanej” znów szybciej zabiły serca.Niewiele później rozgrywki wznowiono też w kilku innych krajach, w tym m.in. Polsce. Jedynymi, którzy się „poddali”, byli Francuzi. Ligue 1 przedwcześnie zakończono, a „France Football” zdecydowało, że w 2020 roku „Złotej Piłki” nie przyzna. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak smutna była to wiadomość…

CZERWIEC







Telewizja Polska lekkoatletyką stoi — to wiadomo od lat. By potwierdzić przywiązanie do jednej z ulubionych dyscyplin Polaków, przy Woronicza 17 zorganizowano cykl konkursów pod patronatem Orlenu. Były skoki wzwyż, o tyczce i pchnięcie kulą. Najwięcej emocji przyniosła rywalizacja dwóch mistrzów: Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego.

Rozstrzygnięcia na europejskich boiskach

Czekali 30 lat i się doczekali. Piłkarze Liverpoolu zostali, po raz 19. w historii, mistrzami Anglii. W Polsce triumfowała Legia Warszawa, w Hiszpanii Real Madryt, we Włoszech Juventus, a w Niemczech Bayern.

LIPIEC

W Walt Disney World Resort, parku rozrywki tylko odrobinę mniejszym od Rzeszowa czy Torunia, stworzono specjalną „bańkę”, w której zebrała się grupa najlepszych koszykarzy świata. – Żegnając się z rodziną, czułem się, jakbym trafiał do więzienia – śmiał się LeBron James, jedna z gwiazd ligi.Nikogo nie ściągnięto tam jednak przymusem: w specjalnym dokumencie, liczącym 113 stron, znalazł się szereg zapisów, dotyczących między innymi chronienia graczy „narażonych” (to oceniali specjaliści) i tych z „wymówkami” (troska o zdrowie, rodzinę czy zwykły strach), którzy z milionowych „meczówek” stracili nieco ponad procent. Wszystkim dano też sporo czasu do namysłu: aż do 24 czerwca.Zrezygnowali nieliczni. Nawet Joel Embiid, który długo krytykował pomysł dokończenia sezonu, w końcu pojawił się na Florydzie – w białym kombinezonie, z wymownym cytatem „Get rich or die tryin’”, czyli „wzbogać się lub zgiń próbując”.Pomysł, pomimo początkowych oporów, okazał się sporym sukcesem. Sezon udało się rozegrać do końca, a mistrzami zostali koszykarze Los Angeles Lakers.

SIERPIEŃ



Sierpień zaczął się dość… groźnie. Na finiszu premierowego etapu Tour de Pologne w Katowicach walczący o zwycięstwo Dylan Groenewegen wepchnął Fabio Jakobsena na barierki. Ucierpiało przynajmniej kilku kolarzy oraz sędzia. Zdecydowano o odwołaniu ceremonii zwycięzcy. Holender doznał wewnętrznego krwotoku i przez jakiś czas walczył o życie w szpitalu. Na szczęście udało mu się odzyskać pełną sprawność.Wyścig wygrał Belg Remco Evenepoel.

Mistrz wrócił na tron

Ronnie O'Sullivan po raz szósty w karierze, a pierwszy od siedmiu lat został mistrzem świata w snookerze. W finale turnieju w teatrze The Crucible w Sheffield 44-letni Anglik wygrał ze swoim rodakiem Kyrenem Wilsonem 18-8.



Robert Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów!

Bayern Monachium, z Robertem Lewandowskim w składzie, zdominował rywalizację w lizbońskiej „bańce”, znakomitą formę pieczętując skromną wygraną (1:0) nad Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Decydującego gola strzelił co prawda nie „Lewy”, lecz Joshua Kimmich, ale Polak został — ze sporą przewagą — królem strzelców rozgrywek.



Po zwycięstwie nie ukrywał wzruszenia. – To spełnienie marzenia, na które ciężko pracowałem wiele lat. To najwyższe trofeum w klubowej piłce, jakie może być. Sukcesy też nakręcają, da mi to kopniaka, żeby dalej pracować ciężko. To nie koniec, jeszcze wiele lat grania. Cenimy sobie to, co udało nam się zdobyć. To przejdzie do historii na zawsze – powiedział.

Od dziecka marzyłem o tym pucharze , wciąż nie mogę uwierzyć, że to się stało - mówi @lewy_official pic.twitter.com/oVJLify1M2 — Jacek Kurowski (@JKurowski) August 23, 2020

Szybki koniec marzeń. Legia odpadła z LM

Lewandowski nie zdążył jeszcze nacieszyć się Pucharem Mistrzów, a z walki o niego odpadła warszawska Legia. Po serii kompromitacji w poprzednich latach, i tym razem Legionistom nie udało się uniknąć wpadki: przegrana z Omonią Nikozja, na własnym stadionie, nie jest może niczym karygodnym, ale powodów do dumy piłkarze Aleksandara Vukovicia nie mieli na pewno. Serb przypłacił porażkę utratą pracy: niedługo później na stanowisku trenera zastąpił go Czesław Michniewicz, który… sensacyjnie odpadł z Ligi Europy, w haniebnym stylu przegrywając u siebie z Karabachem (0:3).

WRZESIEŃ



Po prawie rocznej przerwie na boisko wrócili piłkarze reprezentacji Polski. W niemal najmocniejszym składzie (zabrakło „tylko” odpoczywającego Lewandowskiego) skompromitowali się z Holandią, rozgrywając jeden z najgorszych meczów ostatnich lat (choć zakończony skromną porażką 0:1), by chwilę potem z ledwością ograć rezerwy Bośni i Hercegowiny. Apele o to, by zwolnić Jerzego Brzęczka i ratować mistrzostwa Europy, pojawiały się coraz częściej…

Niezwykły wyczyn Duplantisa

Wydawało się, że się nie da. Że to niemożliwe. A jednak: młodziutki Armand Duplantis pobił legendarny rekord Siergieja Bubki i skoczył o tyczce 6 metrów i 15 centymetrów. Szwed już we wrześniu załatwił sobie tytuł lekkoatlety roku…







Błachowicz mistrzem UFC!

Joanna Jędrzejczyk jakiś czas temu pas mistrzowski straciła, ale „polską moc” pokazał ktoś inny. Jan Błachowicz w świetnym stylu wygrał z Dominikiem Reyesem i został królem wagi półciężkiej. – Polacy, dziękuję za wsparcie! Czułem tę moc, dziękuję bardzo – powiedział Błachowicz po walce z faworyzowanym, walczącym z tzw. odwrotnej pozycji Amerykaninem.





PAŹDZIERNIK

Bieg o złoto MŚ oczami rodziny Zmarzlików. Mama wymodliła:) pic.twitter.com/CGYNWdkO3g — Filip Czyszanowski (@FilipCzyszanows) October 3, 2020

Tony Rickardsson, Nicki Pedersen i… Bartosz Zmarzlik. 25-letni Polak został dopiero trzecim żużlowcem w historii, któremu udało się dwa razy z rzędu wygrać prestiżowy cykl Grand Prix. Z oczywistych względów kompletu widowni na trybunach w Toruniu być nie mogło, ale wśród kibiców znaleźli się ci najważniejsi: mama Dorota, tata Paweł i narzeczona Sandra. Z bliska podziwiali wyczyn najlepszego żużlowca świata.

Iga Świątek zachwyciła tenisowy świat

O ile sukcesu Bartka Zmarzlika mogliśmy się spodziewać, o tyle to, co wyprawiała podczas French Open Iga Świątek, było już prawdziwą sensacją. I wielką, przepiękną niespodzianką dla polskich kibiców. Turniej na kortach Rolanda Garrosa, rozgrywany zwykle na przełomie maja i czerwca, „awaryjnie” odbył się w październiku. W Paryżu było nieco chłodniej, warunki były trudniejsze, ale tym bardziej trzeba docenić charakter 19-letniej Polki.



Świątek wygrała wszystkie mecze bez straty seta, w ani jednym z siedmiu spotkań nie przegrywając więcej niż… pięciu gemów. Na drodze do triumfu ograła m.in. turniejową „jedynkę”, Rumunkę Simonę Halep. W finale z łatwością rozprawiła się natomiast z Amerykanką pochodzenia rosyjskiego — Sofią Kenin.



Polak pokonał mistrza świata

Mało sukcesów? Dorzucamy kolejny: Jan-Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista, pokonał Magnusa Carlsena i przerwał nieprawdopodobną serię 125 zwycięstw Norwega w rozgrywkach klasycznych. Naszemu arcymistrzowi pogratulował sam premier Mateusz Morawiecki.

Co za wspaniały dzień dla polskiego sportu! Jan Krzysztof Duda pokonał aktualnego mistrza świata Magnusa Carlsena, przerywając jego serię 125 meczów szachowych bez porażki. Serdeczne gratulacje!♟️���� — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 10, 2020

LISTOPAD

Ta cisza Roberta Lewandowskiego po pytaniu @JKurowski wyraża więcej niż tysiąc słów... �� Niewypowiedziane błaganie o radykalne zmiany❓ #kadra2020 #ITAPOL pic.twitter.com/rLVCW8e0Qf — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2020



Sinusoidę przypominają występy reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka. Gdy wydaje się, że jest fatalnie, a cierpliwość do selekcjonera za moment się skończy, Lewandowski i spółka wygrywają w wielkim stylu. Po meczu z Włochami w Lidze Narodów, przegranym 0:2, wydawało się, że argumentów za trzymaniem „Wuja” już nie ma. Tym bardziej, że niekompetencję Brzęczkowi wytknął po spotkaniu sam kapitan, udzielając najgłośniejszego wywiadu w polskim sporcie w 2020 roku.Polska kilka dni później przegrała jeszcze z Holandią (1:2), Brzęczek na stanowisku wciąż jest. I nic nie wskazuje na to, by miał nie poprowadzić reprezentacji podczas mistrzostw Europy. Czy to dobrze — dowiemy się niebawem.

Śmierć Diego Maradony

Mówisz: piłka nożna, myślisz: Diego Maradona. Legenda, pomnik, jeden z najlepszych piłkarzy w historii. W Argentynie, z której pochodził, otaczany był kultem. Uważano go niemal za Boga, chociaż życie miał przecież pełne grzechów. Bezwarunkowo kochany, zmarł pod koniec listopada w wieku 60 lat.

GRUDZIEŃ



W 2017 roku zarząd Polskiego Związku Narciarskiego wykluczył go z grup treningowych. Mógł, jak wielu, poddać się, odpuścić, zająć czymś innym. Ale skakał dalej, treningi łącząc z pracą kelnera w jednej z zakopiańskich karczm. Opłaciło się. W połowie grudnia polscy skoczkowie sięgnęli po drużynowy brąz podczas mistrzostw świata w lotach, a największym bohaterem kadry okrzyknięto szerzej nieznanego Andrzeja Stękałę. Poza nim w „brązowej” czwórce znaleźli się jeszcze Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Robert Lewandowski został piłkarzem roku FIFA!

To była formalność. Po znakomitym sezonie, zwieńczonym upragnionym triumfem w Lidze Mistrzów, Robert Lewandowski został doceniony przez kibiców, trenerów i kolegów z boiska, którzy wybrali go Piłkarzem Roku FIFA.



To pierwsze takie wyróżnienie w karierze Lewandowskiego. Napastnika Bayernu wybierano wcześniej m.in. Piłkarzem Roku UEFA, wspaniały sezon doceniły też poszczególne redakcje sportowe, ale jeśli chodzi o prestiż czy rangę trofeum – statuetka dla Piłkarza Roku FIFA będzie najcenniejszą w jego bogatej kolekcji. Pozostaje tylko żałować, że „France Football” zrezygnowało z przyznawania w tym roku Złotej Piłki.



Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata!

Na koniec historia… niedokończona. Krzysztof Ratajski pokonał w 4. rundzie mistrzostw świata w rzutkach Niemca Gabriela Clemensa i awansował do ćwierćfinału londyńskiej imprezy. To największy sukces w jego karierze i największy w całej historii polskiego darta. Choć gra o medal rozstrzygnie się już w nowym roku, z całych sił ściskamy kciuki za Polaka!