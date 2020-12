Atak nożownika w Krakowie. Policja opublikowała drastyczne nagranie [WIDEO]

Krakowska policja opublikowała nagranie, na którym widać moment ataku nożownika w miejskim autobusie. Mężczyzna, który został już zatrzymany, podszedł do pasażera i kilkukrotnie go dźgnął. Ofiara zdołała przeżyć.

Do ataku doszło 17 grudnia w autobusie przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Na nagraniu udostępnionym przez policję widać zamaskowanego mężczyznę.



Agresor – miał już wyciągnięty nóż – wsiadł do pojazdu i od razu podszedł do 27-letniego pasażera, następnie ugodził go nożem w okolice brzucha.



Później lekko cofnął się do tyłu i znowu uderzył. Kilka sekund później wybiegł z autobusu. Wszystko nagrały kamery monitoringu.





źródło: policja, portal tvp.info

Sprawcę zatrzymano 23 grudnia w Skawinie pod Krakowem. Mężczyzna się ukrywał.38-latkowi został przedstawiony zarzut usiłowania spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Teraz mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.