Nowe restrykcje. Rzecznik rządu podał datę

Około 10 stycznia będą podejmowane decyzje dotyczące obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

RAPORT O KORONAWIRUSIE



Müller w TVN24 był pytany o pojawiające się apele, by rząd zniósł zakaz poruszania się dzieci do 16. roku bez opieki rodzica w dni powszednie w godz. 8-16. Rzecznik odparł, że rząd wraz z m.in. ekspertami z Rady Medycznej na bieżąco analizuje zakres obostrzeń.



– Żadnego wariantu w tej chwili nie wykluczam – powiedział. Zaznaczył przy tym, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, jak wygląda sytuacja pod kątem zakażeń w okresie świątecznym.



Dopytywany, czy jeśli ta liczba będzie niska, jest szansa na zniesienie tego zakazu w okresie ferii, które mają trwać do 17 stycznia, Müller odparł: „takiej decyzji nie wykluczam, aczkolwiek nie jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia”.



Rzecznik dodał, że decyzje dotyczące działań po 17 stycznia będą podejmowane „pewnie w okolicach 10 stycznia, znając już dane dotyczące aktualnej liczby zakażeń”. Dodał, że w tym czasie będą m.in. podejmowane decyzje dotyczące szkół.

