Tragiczne pożary na Śląsku. Zginęły dwie osoby

Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru, który wybuchł w środę rano w dwupiętrowej kamienicy w Bytomiu (Śląskie). To druga minionej doby ofiara ognia w woj. śląskim – tragicznie zakończył się także wtorkowy pożar mieszkania w Knurowie, gdzie również zginęła jedna osoba.

Pożar w Bytomiu wybuchł w środę przed piątą rano w kamienicy przy ul. Tramwajarzy – w płomieniach stanęło poddasze i dach budynku o powierzchni ponad 160 m kw. Ewakuowano trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala. Ratownicy reanimowali jedną z poszkodowanych osób, na krótko przywracając jej funkcje życiowe – ofiara zmarła niedługo później w szpitalu.



W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 35 strażaków z 11 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej; nie tylko z Bytomia, ale także z pobliskich Piekar Śląskich i Chorzowa. Opanowanie pożaru zajęło ratownikom ponad godzinę. Do ewakuacji poszkodowanych użyto specjalistycznego samochodu z drabiną. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane.



Do pożaru w Knurowie – jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach – doszło we wtorek po południu w czteropiętrowym bloku przy ulicy Piastów. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze. Z mieszkania powyżej ewakuowano jedną osobę. W pomieszczeniu objętym ogniem strażacy znaleźli zwęglone zwłoki lokatora.



We wtorek wieczorem spłonął także warsztat samochodowy przy ul. Szymanowskiego w Katowicach-Piotrowicach. Ogień strawił osiem stojących wewnątrz zabytkowych samochodów. Straty oszacowano na ok. milion złotych. Przyczyny pożaru ma określić biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej uczestniczyło ok. 30 strażaków. Spłonął parterowy budynek o powierzchni ok. 80 m kw.



