To nie żart. Czarny kot nad Wołgą został wiceministrem [WIDEO]

Czarno-biały kot uratowany w sortowni odpadów zajął nieformalne stanowisko administracji obwodu uljanowskiego na Powołżu w Rosji. Do swego resortu przygarnęła zwierzę minister środowiska regionalnym rządzie Gulnara Rachmatullina.

Kot przemytnik schwytany po pięciogodzinnym pościgu Strażnicy kostarykańskiego więzienia w pobliżu stolicy San Jose udaremnili przerzut telefonów komórkowych na teren największego zakładu... zobacz więcej

Kocura znaleziono w zeszłym tygodniu podczas sortowania odpadów, gdy był dosłownie o włos od śmierci. Uratował go pracownik sortowni Michaił Tukasz, który na taśmie podającej odpady do urządzenia, które je rozdziela, sprawdzał, czy w workach ze śmieciami nie ma metalu. W jednym z worków poczuł coś miękkiego, a gdy go naderwał, zobaczył patrzące na niego oczy żywego zwierzęcia.





Szok w sortowni odpadów

Konkurs na imię dla „urzędnika”

Kot, choć zamknięty w worku ze śmieciami, nawet nie poruszał się i nie wydawał odgłosów.– Okazał się, a jest zwierzęciem domowym – mówił mediom Tukasz.Najpierw uratowany zwierzak zamieszkał w sortowni, ale wkrótce przekazano go do regionalnego ministerstwa środowiska.Teraz mieszka w tym resorcie, rezydując głównie w poczekalni. Rachmatullina wyznaczyła go na swegoW mediach społecznościowych ukazało się zdjęciew ministerialnym fotelu, a resort ogłosił w mediach społecznościowych konkurs dla imię dla nowego „urzędnika”.

Rachmatullina zaapelowała do mieszkańców, by nie porzucali zwierząt, ale oddawali je w dobre ręce lub do schroniska. Resort środowiska złożył Tukaszowi oficjalne podziękowania za uratowanie kota, a dyrekcja sortowni obiecała pracownikowi premię.





Przed kotem były żółwie i jeden afrojeż

źródło: pap

nie jest pierwszym stworzeniem uratowanym przez pracowników tego zakładu. Wcześniej wypatrzyli oni w wyrzucanych odpadach dwa