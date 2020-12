Karczewski: Większa śmiertelność wśród tych, którym podano placebo, nie szczepionkę

Miejsca wkłucia nawet nie widać, nie ma m żadnych śladów ani miejscowych, ani ogólnych, czuję się bardzo dobrze. Zachęcam do szczepień, bo to jedyna droga do powstrzymania pandemii – powiedział w programie „#Jedziemy” Stanisław Karczewski, senator PiS.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były marszałek izby Stanisław Karczewski, którzy są lekarzami, zostali we wtorek zaszczepieni na COVID-19. Obaj zaapelowali do Polaków, by zdecydowali się na szczepienie.



W TVP Info senator Karczewski przekonywał, że szczepionka jest bezpieczna i należy ją przyjąć, bo „to jedyna droga do tego, by powstrzymać epidemię”.



Odpowiadał też na wątpliwości, jakie są odnośnie szczepień na COVID-19. – Ta szczepionka i kolejne będą bardzo szybko rejestrowane, stąd dość szybkie wprowadzenie na rynek. Ale mamy już 4 mln szczepień na świecie i powikłań jest bardzo mało – wskazał polityk.





Tylko jeden lek nie daje powikłań

Mówił też, że – jak wspominał jego profesor na studiach – jest tylko jeden lek, który nie daje powikłań: węgiel leczniczy.

– A leki mają to do siebie, że są substancjami, na które ktoś może być uczulony, gdzie mogą pojawić się powikłania – wyjaśniał.



Tempo przeprowadzonych badań było konieczne. W USA i wielkiej Brytanii są masowe szczepienia, ponad półtora miliona, olbrzymie ilości wykonywanych szczepień – zaznaczał dodając, że liczba przypadków powikłań jest znikoma.



– My z marszałkiem Grodzkim i nasi koledzy szczepiliśmy się, by pokazać, że powikłań nie ma, żeby odważnie się szczepić. To jedyna droga, by uzyskać odporność populacyjną i powstrzymać tę groźną epidemię – powiedział.





Dziwna choroba

źródło: TVP Info

Karczewski przypomniał też, że sam przechodził już koronawirusa. –Naprawdę warto ponieść jakieś ryzyko; siadając na tym fotelu jakieś ryzyko ponosiłem, ale w miarę upływu czasu ono jest coraz mniejsze. Powinniśmy się szczepić – mówił.Odnosząc się do badań klinicznych powiedział też, żeTo obrazowe przedstawienie tego, jak szczepionki są bezpieczne – wskazał.