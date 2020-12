Był „wschodzącą gwiazdą” Partii Republikańskiej. Nie żyje kongresmen

W wieku 41 lat zmarł nowo wybrany amerykański kongresmen Luke Letlow. Śmierć republikańskiego polityka potwierdził jego rzecznik w mediach społecznościowych. Letlow zmagał się z komplikacjami po zakażeniu koronawirusem.

O przechodzeniu COVID-19 Letlow poinformował na Facebooku 18 grudnia, pisząc, że „odpoczywa w domu, przestrzegając wszystkich wytycznych, protokołów kwarantanny i zaleceń lekarzy”.



Kilka dni później trafił do szpitala w Monroe; dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia został przeniesiony na do stanowego szpitala uniwersyteckiego Luizjany w Shreveport. Lekarze informowali wówczas, że Letlow był w stabilnym stanie na oddziale intensywnej terapii.





Niespodziewana śmierć kongresmena

We are heartbroken to learn of the passing of Congressman-elect Luke Letlow. He was a promising young leader who loved Louisiana deeply. Our prayers go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/j2Ejwj8vGh — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) December 30, 2020

Becky and I, along with my team who knew Congressman-elect Luke Letlow well, are heartbroken.



For years, Luke has served LA tirelessly. More than that, Luke was a loving husband and father.



Please join us in praying for the Letlow family during this time of incredible loss. — John Kennedy (@SenJohnKennedy) December 30, 2020

Luke Letlow – wschodząca gwiazda Republikanów

Polityk przyjmowałi sterydy.Śmierć kongresmena zaskoczyła polityków i media w USA. Rodzina Letlowa wyraziła wdzięczność za liczne modlitwy i wsparcie w ciągu ostatnich dni, ale „prosi o prywatność w tym trudnym i nieoczekiwanym czasie”.Z sympatią wspominają go nawet. „Był obiecującym młodym przywódcą, który głęboko kochał Luizjanę” – napisała na Twitterze burmistrzyni Nowego Orleanu LaToya Cantrell z Partii Demokratycznej.Senator stanu Luizjana John Kennedy jest załamany wiadomością o śmierci Letlowa: „Od lat Luke niestrudzenie służy Los Angeles. Co więcej, był kochającym mężem i ojcem”.W oświadczeniu kierownictwaw Luizjanie określono Letlowa jako „wschodzącą gwiazdę polityki i dobrego przyjaciela”.Luke Letlow dostał się do Izby Reprezentantów 5 grudnia, wygrywając drugą turę wyborów. Miał zostać zaprzysiężony w niedzielę, podczas pierwszej sesji nowego Kongresu. Teraz w Luizjanie odbędą się specjalne wybory, które wyłonią następcę zmarłego polityka. Okręg jest silnie republikański – wskazuje CNN – i są duże szanse, że to reprezentant tej partii zostanie przyszłym kongresmenem.