Zaginęły dwie 17-latki. Policja apeluje o pomoc

Opolska policja poszukuje dwóch nastolatek, które trzy dni temu uciekły z ośrodka wychowawczego. Każdy, kto wie, gdzie mogą się teraz znajdować, powinien powiadomić służby.

Zaginione nastolatki mają po 17 lat. Chodzi o Paulinę Ślemp i Julię Sauerbier. Z dziewczynami kontaktu nie ma od 27 grudnia. Uciekły razem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie.



Do tej pory żadna z nich nie nawiązała kontaktu z ośrodkiem lub bliskimi. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Opolu tel. 47 861 25 45 lub najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem 112.



Jak opisuje policja, Paulina ma szczupłą budowę ciała, ok. 160 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy. W dniu ucieczki ubrana była w czarną kurtkę. Julia ma szczupłą budowę ciała, ok. 160 cm wzrostu, włosy koloru ciemnego. Ubrana była w spodnie dresowe i ciemną bluzę z kapturem.

