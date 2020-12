Nie żyje była posłanka. Miała COVID-19

Nie żyje była posłanka i eurodeputowana Bronisława Kowalska. Miała 65 lat. Chorowała na białaczkę. Jedną z przyczyn jej śmierci był koronawirus.

O śmierci Kowalskiej poinformował na Twitterze były premier Leszek Miller. „Zmarła dr Bronisława Kowalska – posłanka II, III i IV kadencji, nauczycielka, harcerska, aktywna członkini SdRP, SLD i Klubu Parlamentarnego SLD. Miła, skromna, ciągle pogodna i niezwykle pracowita. Rodzinie Beatki, bliskim i znajomym składam wyrazy głębokiego współczucia” – napisał polityk.



Była posłanka zmarła w sobotę nad ranem. Urodziła się w 1955 r. w Starachowicach. Pracowała jako nauczycielka, była związana z harcerstwem.



Była jednym z założycieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzała strukturami partii w Legnicy. Kilka lat później wstąpiła do SLD. Sprawowała mandat do Sejmu w latach 1993-2005. Była także posłanką do Parlamentu Europejskiego.



Kowalska zmagała się z białaczką. Przed śmiercią zakaziła się koronawirusem. COVID-19 był jedną z przyczyn jej śmierci.

