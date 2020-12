2020 najcieplejszym rokiem w historii Francji

Średnia temperatura w 2020 r. wyniosła we Francji 14 st. C.; 2020 był najcieplejszym rokiem odnotowanym we Francji od rozpoczęcia pomiarów w 1900 r. - ogłosił serwis Meteo-France.

„Ochłodzenie pod koniec roku niczego nie zmienia. To już oficjalne: przy średniej wartości w całym kraju sięgającej 14 st. C, temperatura w roku 2020 jest najwyższą w historii” – poinformowały służby meteorologiczne Meteo-France.



O tym, że rekord średnich temperatur może zostać pobity, serwis Meteo-France mówił już w połowie grudnia. Czekał jednak na skompletowanie danych z całego miesiąca, aby to potwierdzić. Miesiąc zakończył się stosunkowo łagodnymi temperaturami, co uniemożliwiło odwrócenie trendu. Rok 2020, który wyprzedził lata 2018 i 2014, uznawane dotąd za rekordowo ciepłe, obfitował w szereg ekstremalnych zjawisk meteorologicznych , od burz na początku roku po obfite deszcze i powodzie w trakcie i dwie fale upałów latem.



Dziewięć z dziesięciu najcieplejszych lat we Francji przypada na obecne stulecie, a siedem – na obecną dekadę.



Wyższe średnie temperatury we Francji odzwierciedlają obserwowane w skali całego globu ocieplenie klimatu – zauważa dziennik „Le Figaro”. Francuskie służby meteorologiczne nie wykluczają, że również 2021 r. będzie jednym z trzech najcieplejszych lat w historii pomiarów.





#wieszwiecej Polub nas