Brazylia: kampania szczepień rozpocznie się najwcześniej 20 stycznia

Ogólnokrajowa kampania szczepień rozpocznie się w Brazylii nie wcześniej niż 20 stycznia – zapowiedział szef resortu zdrowia Elcio Franco. Zaapelował do producentów szczepionek, by jak najszybciej dopełnili formalności i zdobyli zezwolenia.

„Bez spełnienia wymogów przewidzianych w procesie uzyskiwania zezwoleń na użycie szczepionki w sytuacjach nadzwyczajnych, a potem w ramach tzw. pełnej procedury, nie ma mowy o podpisaniu przez rząd umów z producentami ” – zapowiedział minister.



Zarazem dodał, że w odpowiedzi na skargi ze strony koncernu Pfizer, że narzucona przez Państwową Agencję Nadzoru Zdrowotnego (Anvisa) procedura jest wyjątkowo uciążliwa, rząd chce „uczynić wszystko, by poprawić atmosferę w rozmowach z producentami szczepionek przeciwko Covid-19”. Dodał, że władze nie mają możliwości nakłonienia kierownictwa koncernu Pfizer, by „rozpoczęło starania o zezwolenie na stosowanie szczepionki w sytuacjach nadzwyczajnych”.



Dodał, że z perspektywy resortu „nie ma większych przeszkód, by szczepionka stała się dostępna”. Datę 20 stycznia jako początek kampanii brazylijskich szczepień uznał za „najbardziej optymistyczny scenariusz”.





Jest coraz gorzej

Sytuacja epidemiologiczna w Brazylii z dnia na dzień się pogarsza. Zgodnie z danymi, jakie ministerstwo zdrowia upubliczniło we wtorek, w ciągu ostatniej doby

Było to najgorszy dzień, gdy chodzi o liczbę przypadków śmiertelnych, od 15 września. W ocenie ekspertów szacunki te wskazują jednoznacznie, że druga fala epidemii przybiera na sile.



Od początku epidemii w Brazylii odnotowano 7.6 mln przypadków zakażenia 192 681 osób chorujących na COVID-19.



Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, pod względem liczby zakażeń. Pod względem liczby zgonów kraj ten wyprzedzają tylko Stany Zjednoczone.



Zarówno w Brazylii, jak i na świecie narasta krytyka pod adresem władz Brazylii, która nie zainicjowała jeszcze szczepień , choć kraj notuje wysoki dobowy przyrost zakażeń i zgonów.

