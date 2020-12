Historyczny sukces. Polak w ćwierćfinale mistrzostw świata!

Po niezwykle zaciętym boju, Krzysztof Ratajski pokonał Niemca Gabriela Clemensa 4:3 w 4. rundzie mistrzostw świata w darcie. Reprezentant Polski znalazł się tym samym w gronie ośmiu najlepszych zawodników globu.

Już awans do 4. rundy był największym sukcesem nie tylko w karierze Ratajskiego, ale i w całej polskiej historii rzutek. Oba dotychczasowe mecze Polak wygrał w wielkim stylu (3:0 w 2. rundzie i 4:0 w 3. rundzie), co pozwalało wierzyć, że i kolejną przeszkodę pokona.



Tym bardziej, że miał być nią… ktoś inny. Rozstawiony pod koniec stawki Clemens sensacyjnie pokonał jednak ubiegłorocznego mistrza, Petera Wrighta, w 3. rundzie, rozbudzając nadzieję wśród polskich kibiców.



Niemiec okazał się jednak znacznie trudniejszym rywalem niż można było przypuszczać. Obaj zawodnicy długimi fragmentami szli „łeb w łeb”: przełamań było niewiele, a jak już się zdarzały, to bez konsekwencji dla wyniku seta. Wobec takiego obrotu zdarzeń, kluczowe okazało się zwycięstwo Ratajskiego… przed meczem. Podczas tradycyjnego losowania, Polak trafił rzutką bliżej środka, dzięki czemu rozpoczynał pierwszą partię, zaczynał też decydującego lega w siódmym secie.



Lega, którego obaj gracze będą wspominać do końca swoich karier. Ratajski ustawił sobie końcówkę na miłym i przyjemnym poziomie 56 punktów. Miał trzy lotki meczowe, ale wszystkie zmarnował. Polak zdążył już odłożyć sprzęt, pogodził się z porażką, ale trzy szanse na zwycięstwo zmarnował też Clemens. Kolejna szansa dla Ratajskiego i… kolejny zawód. Wydawało się, że więcej okazji nie będzie, ale i Niemiec nie wytrzymał psychicznie. Na tablicy wyników było 3:3 w setach, 2:2 w legach i 2:2 w punktach. Ratajski musiał trafić podwójną jedynkę i… w końcu się udało!



W starciu o najlepszą czwórkę mistrzostw świata w Londynie rywalem Polaka będzie zwycięzca starcia Stephena Buntinga z Ryanem Searle.



Gabriel Clemens – Krzysztof Ratajski 3:4 (2:3, 3:1, 2:3, 3:2, 2:3, 3:2, 2:3) Rzuty za 180: 9 - 8

Wyzerowania: 17/55 – 17/56

Średnie: 92,05 – 95,06





#wieszwiecej Polub nas