Zmarł prof. Tajchman, architekt i konserwator zabytków

Zmarł architekt, konserwator zabytków prof. Jan Tajchman — poinformował we wtorek zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Uczony związany był przez dziesięciolecia z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zmarł wybitny architekt Aleksander Franta W wieku 94 lat zmarł wybitny architekt i wykładowca akademicki Aleksander Franta - projektant m.in. katowickiego osiedla Tysiąclecia, budynków... zobacz więcej

„Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 grudnia 2020 zmarł prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman – wybitny uczony, człowiek powszechnie lubiany i szanowany” – poinformował zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.



Jan Tajchman urodził się 21 maja 1929 r. w Krośniewicach. Studia ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w 1953 roku. W 1962 r. został absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Siedem lat później ukończył kurs konserwatorski w Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali w Rzymie, a w 1974 r. obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską.



Doktorem habilitowanym został w 1989 roku. W latach 1990-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK.



W swojej pracy skupiał się głównie na problematyce historycznej i konserwatorskiej zabytków architektury. Przez dziesięciolecia działał m.in. w sekcji Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków IV Wydziału PAN (1969-92), Stowarzyszeniu Architektów Polskich (od 1954 r.), Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (od 1964 r.), Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków (od 1984 r.), Radzie Konserwatorsko-Budowlana Diecezji Toruńskiej (od 1994 r.).





Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 grudnia 2020 zmarł prof. dr hab. inż. arch. JAN TAJCHMAN wybitny uczony, człowiek... Pubblicato da Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny su Martedì 29 dicembre 2020

W 2005 roku otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane przez prezydenta Torunia — medal Thorunium.



Podkreślano, że to on wraz z prof. Marianem Arszyńskim był autorem dokumentacji opisowo-analitycznej, kartograficznej oraz fotograficznej do wniosku o wpisanie toruńskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wpisu dokonano w 1997 roku.



„To wielka strata dla polskiej nauki, kultury i środowiska konserwatorskiego. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora składam najszczersze wyrazy współczucia. Cieszę się, że mogłam poznać go osobiście. Był autorem licznych publikacji z zakresu ochrony i konserwacji obiektów architektonicznych, autorytetem, który zarażał pasją do piękna z przeszłości rzesze studentów i wykształcił pokolenia polskich konserwatorów zabytków” – napisała w mediach społecznościowych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.





Bardzo smutna wiadomość na koniec roku. W wieku 91 lat odszedł prof. Jan Tajchman, wielka postać polskiej architektury,... Pubblicato da Magdalena Gawin su Martedì 29 dicembre 2020

#wieszwiecej Polub nas