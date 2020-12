Raper porównuje sytuację na ulicach do Holokaustu. Ocalały z Zagłady i Daniels protestują

„Światło dziennie ujrzał dziś utwór »Matcha Latte« polskiego rapera Quebonafide, który naszym zdaniem zawiera niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania. Teksty porównujące dzisiejsze polskie ulice - przestrzeń »za oknem« - do »współczesnego Holokaustu« są daleko posuniętym nadużyciem” – czytamy w oświadczeniu ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga oraz twórcy fundacji From The Depths Jonnego Danielsa.

„Niezależnie od tego, jak ocenia się napiętą sytuację polityczną w Polsce porównywanie jej do czasów, w których miliony Polaków, 6 milionów Żydów i miliony osób innych narodowości zostało brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów jest niedopuszczalne i trywializuje naszą wspólną historię” – piszą Mosberg i Daniels.



Jak czytamy, obaj są „głęboko przekonani, że nie jest to intencją Quebonafide”, jednak „uważają, że jako lider dzisiejszej młodzieży [Quebonafide] powinien przeprosić za to porównanie i skorzystać z okazji, by wyciągnąć z tego wnioski i nauczyć miliony swoich słuchaczy i sympatyków, czym naprawdę był Holokaust”.



W swoim utworze Quebonafide nazywa „współczesnym Holokaustem” wydarzenia roku 2020 r. „Utwór jest metaforyczną podróżą przez wydarzenia, jakie towarzyszyły nam w mijającym, 2020 roku. Główny bohater żyje w swoim bezpiecznym, spokojnym miejscu, popijając tytułowy napój. Wokół pandemia, starcia z policją, protesty ekologów i ruchów BLM, które dzieją się poza nim. W pewnym momencie jego bańka bezpieczeństwa zaczyna kruszeć, on sam dostrzega ogrom wydarzeń. Kiedy osłona codzienności pęka, bohater staje się nową i świadomą osobą” – czytamy w opisie piosenki, zamieszczonym na kanale rapera.





