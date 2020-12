Pożar przykościelnego żłobka w Paryżu [WIDEO]

Pożar w żłobku przy kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w XIV dzielnicy Paryża. Strażacy są na miejscu i próbują opanować ogień – podaje portal „France Bleu”. Ogień wybuchł we wtorek wewnątrz placówki. Nie ma ofiar.

Po wybuchu ognia w budynku przykościelnego żłobka w Paryżu płomienie rozprzestrzeniły się i dotarły na dach. Osoby, które przebywały wewnątrz placówki, opuściły budynek w momencie przyjazdu straży pożarnej. Nikt nie został ranny. Pożar powinien zostać wkrótce ugaszony.

Another church fire in France.

The Notre Dame du Rosaire church in Paris is on fire. Firefighters have the fire under control. These churches are being set on fire deliberately! By the [CENSORED] community! #ChurchFire #BritainFirst pic.twitter.com/nx8GJ7WeA1