Zmiany w programie 500 Plus w 2021 roku. Od kiedy można składać wnioski?

W związku z kryzysem wywołanym pandemią pojawia się coraz więcej pytań o funkcjonowanie w nadchodzącym roku programu 500 Plus. Od kiedy można składać wnioski w 2021 roku? Czy możliwa jest waloryzacja programu? Na te i inne pytania udzieli odpowiedzi portal tvp.info.

Od kiedy można składać wnioski o 500 Plus w 2021 roku?

Czy możliwa jest waloryzacja programu 500 Plus?

Rodzina 500 Plus na pierwsze dziecko – warunki wypłaty świadczenia

W 2021 roku drogą elektroniczną będzie można je dostarczać od 1 lutego.Program będzie funkcjonował w nowych terminach: od 1 lutego 2021 roku – drogą elektroniczną oraz od 1 marca 2021 roku – drogą tradycyjną.Zmieni się okres świadczeniowy. Będzie obowiązywał od 1 czerwca do końca maja następnego roku.Termin wypłaty leży w gestii samorządów.W związku ze wzrostem cen, na 500 Plus korzystamy stosunkowo mniej niż jeszcze niedawno. Czy oznacza to, że możliwa jest waloryzacja programu? Pytany o sprawę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed stwierdził, że budżet na 2020 rok jest rozpisany i zagwarantowano w nim 40 miliardów złotych na program 500 Plus, ale bez jego waloryzacji.Waloryzacja 500 Plus może za to nastąpić w 2021 roku.Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wsparcie na pierwsze dziecko przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.Świadczenie mogą otrzymać: rodzice, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjne ośrodki preadopcyjne.Wniosek można złożyć: przez internet - za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, na platformie PUE ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej; drogą tradycyjną np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej; wysyłając list polecony Pocztą Polską.