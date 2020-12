Świąteczny prezent wg Zlatana? Kupić sobie las. Kolejny

Ponoć najlepsze prezenty można sprawić sobie samemu. Z takiego założenia wyszedł Zlatan Ibrahimović. Napastnik Milanu z okazji Świąt Bożego Narodzenia postanowił kupić sobie… las. I to dużo lasu. Około 1000 hektarów.

Zlatan przebywa ostatnio w rodzinnej Szwecji, gdzie dochodzi do siebie po kontuzji.



Nie przeszkodziło mu to dokonać nietypowego zakupu. Zdecydował się na zakup 1000 hektarów lasu blisko granicy szwedzko-norweskiej.



Ibra zamierza oddawać się tam swoim ulubionym hobby – łowieniu ryb, polowaniu i jeździe na snowboardzie.



To nie pierwszy tego typu zakup ekscentrycznego napastnika. 39-latek jest w posiadaniu kilku szwedzkich lasów. „Często spędza tam czas z rodziną” – informują miejscowe media.

#wieszwiecej Polub nas