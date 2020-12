Przejechał pod prąd ponad 4 km i zniknął. Jest poszukiwany [WIDEO]

Hiszpańska Straż Obywatelska (Guardia Civil) poszukuje kierowcy pojazdu osobowego, który w poniedziałek przejechał ponad 4 km pod prąd autostradą. Monitoring nie uchwycił jednak numeru rejestracyjnego samochodu z powodu mgły. Służby próbują ustalić szczegóły zdarzenia.

Jak zaznacza hiszpański portal „20minutos”, kierowca, który jechał autostradą pod prąd, zagrażał jednocześnie innym uczestnikom ruchu drogowego szczególnie ze względu na złe warunki meteorologiczne. Mgła ograniczała kierowcom widoczność. Na szczęście nie doszło do wypadku.



Teraz władze próbują wyjaśnić zdarzenie i ukarać sprawcę za lekkomyślną jazdę.



Do podobnych sytuacji dochodzi także na polskich drogach. W takich przypadkach policja zaleca, aby ostrzec danego kierowcę, że porusza się w niewłaściwym kierunku. – Możemy do tego użyć klaksonu, świateł drogowych, tak żeby zwrócić uwagę tej osobie – radzi podkom. Antoni Rzeczkowski.

