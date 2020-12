Milik zmieni klub? Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości

Arkadiusz Milik trafi do Atletico Madryt? Zdaniem dziennikarzy popularnej hiszpańskiej gazety „Marca” jest to bardzo prawdopodobne. Ewentualnemu transferowi poświęcono nawet okładkowy temat w dzisiejszym wydaniu.

Atletico pilnie poszukuje napastnika, od kiedy kontrakt rozwiązał Diego Costa. 32-letni Brazylijczyk ostatnio odgrywał coraz mniejszą rolę w drużynie Diego Simeone. Dlatego decyzję o skróceniu obowiązującego do czerwca 2021 roku kontraktu przyjęto w stolicy Hiszpanii z ulgą.



A to spora ulga dla budżetu, bo Brazylijczyk inkasował przynajmniej 6 milionów euro rocznie.



Za to na boisku dawał z siebie niewiele. W tym sezonie rzadko pojawiał się w wyjściowym składzie. Na murawie spędził zaledwie 207 minut, strzelając dwie bramki.



Zdaniem dziennikarzy „Marki” Milik byłby idealnym następcą Brazylijczyka. Jego nazwisko w kontekście transferu do stolicy Hiszpanii pada po raz kolejny, ale ponoć jeszcze nigdy determinacja Atletico do sprowadzenia Polaka nie była tak duża.



Jeśli to prawda, to konkretów możemy się spodziewać już za parę dni. Okienko transferowe trwa w zachodnich ligach przez cały styczeń.



Milik chce zmienić otoczenie już od dłuższego czasu. Całą jesień spędził poza składem Napoli, nie zaliczając na boisku chociażby minuty.



Powodem tego jest konflikt z Aurelio De Laurentisem. Prezydent Napoli miał zareagować nerwowo na wiadomość, że reprezentant Polski nie chce przedłużyć wygasającego w czerwcu 2021 roku kontraktu. De Laurentis latem ustalił za Milika zaporową cenę, a piłkarzem interesowały się m.in. Roma, Fiorentina i Tottenham.



Od początku stycznia polski napastnik będzie mógł już bez przeszkód rozmawiać z innym klubem. Gdyby jednak chciał zmienić otoczenie już zimą, potrzebna będzie zgoda Napoli.

A to już zależy od kaprysów charyzmatycznego właściciela. Zdaniem „Marki” Napoli i Atletico łączą dobre relacje, co daje szanse na osiągnięcie porozumienia już zimą. W przeciwnym razie transfer będzie prawdopodobny już dopiero latem.