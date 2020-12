Wyjątkowy dzień Kubackiego. Konkurs i narodziny dziecka

Są takie momenty, kiedy rywalizacja sportowa schodzi na drugi plan. Tak było w przypadku Dawida Kubackiego, któremu w dniu konkursu w Obersdorfie urodziła się córka Zuzanna. – To nie jest codzienna sytuacja, ale wiem, że mama czuje się dobrze, córka też nie protestuje – powiedział triumfator poprzedniej edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Ostatnie godziny dostarczyły Kubackiemu poważnej dawki emocji. Przez długie godziny ważył się start Polaków w konkursie w Obersdorfie. Powodem było podejrzenie zakażenia koronawirusem u Klemensa Murańki.



– Sytuacja była niecodzienna i trzeba było się do niej dostosować. My jako zawodnicy niewiele mogliśmy zrobić, bardziej trenerzy i osoby z zewnątrz, które pomagały to wszystko jakoś wyjaśnić – powiedział po konkursie Kubacki.



Nie był to szczególnie udany start w wykonaniu 30-latka. Po pierwszej serii był dwunasty, a po finałowym skoku uplasował się w środku stawki.



– Skoki nie najlepsze, może też miałem trochę pecha do warunków, ale też nie pokazałem wszystkiego. Wiem, że stać mnie na więcej. Ale przy tych wszystkich emocjach wydaje mi się, że ogólnie nie jest źle. Kamil jest na podium, więc mamy swojego człowieka. Andrzej też jest wysoko, w dziesiątce. Super konkurs! – powiedział skoczek.



W momencie narodzin dziecka rywalizacja sportowa schodzi jednak na dalszy plan. Kubacki w maju 2019 roku wziął ślub z Martą Majcher. Jak podczas trwania pierwszej serii podał „Tygodnik Podhalański” we wtorek w Nowym Targu parze urodziła się córeczka Zuzanna.

źródło: pap, tvp sport, „Tygodnik Podhalański”, eurosport

– Z tego co wiem, mama się czuje dobrze, córka też nie protestuje jakoś bardzo na razie, więc jest wszystko OK. Odpoczywają, potrzebują trochę czasu dla siebie. Od nocy głowa pracowała, to nie jest codzienna sytuacja... – skomentował Kubacki.