Sprawy dyscyplinarne Romana Giertycha. Ustalenia portalu tvp.info

Wobec adwokata Romana Giertycha toczone są cztery sprawy dyscyplinarne – ustalił portal tvp.info. Mecenas pytany o nie, milczy. Izba Adwokacka w Warszawie przekazała nam szczegóły prowadzonych i zakończonych postępowań.

Głośno w ostatnich latach było o kolejnych sprawach dyscyplinarnych prowadzonych wobec Romana Giertycha. Portal tvp.info skontaktował się w związku z tym z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie Krzysztofem Stępińskim. W odpowiedzi na nasze pytania Stępiński podał, że biegu są cztery sprawy dyscyplinarne toczone wobec Giertycha, a nieprawomocnie zakończone są trzy kolejne. Ponadto w siedmiu sprawach prowadzono wobec niego dochodzenia dyscyplinarne, które jednak zakończyły się umorzeniem. W aż 14 przypadkach odmówiono wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego.



W toku jest m.in. sprawa dotycząca możliwości przekazania przez Giertycha informacji powierzonych mu przez klienta. O sprawie było głośno w połowie roku. Łukasz G. to biznesmen, od którego Ministerstwo Zdrowia kupiło wadliwe maseczki, a następnie zażądało zwrotu pieniędzy. Wtedy G. – jak pisze „Super Express” – miał prosić o pomoc kancelarię Romana Giertycha.



TVP Info dotarła do korespondencji Łukasza G. z mecenasem. Według informacji anteny biznesmen na początku maja pisał do adwokata, że ten wprowadził go w błąd, a materiały powierzone mu w ramach tajemnicy adwokackiej znalazły się w mediach.





Przesłuchano kilku świadków

Jak stwierdził Stępiński, w sprawie „wykonano szereg czynności, łącznie z przesłuchaniem kilku świadków. W chwili obecnej trwają próby pozyskania adresu kluczowego świadka”.Stępiński dodał, że „każda skarga, nawet najbardziej bezsensowna, a takich jest niemało, wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających, które takową statystyką muszą zostać objęte”.Portal tvp.info zwrócił się z prośbą o odniesienie się do sprawy do samego Romana Giertycha. Interesowało nas m.in. to, jak adwokat odnosi się do faktu dużej liczby prowadzonych wobec niego postępowań orazoraz to, że tyle zakończyło się umorzeniem. Niestety Giertych nie chciał z nami rozmawiać.