Moskwa grozi Nawalnemu. „Przyznali, że użyto nowiczoka” – odpowiada opozycjonista

Rosyjska służba więziennictwa wezwała Aleksieja Nawalnego do stawienia się w jej moskiewskim biurze. Opozycjonista na mocy wyroku z 2014 r jest zobowiązany stawiać się na takie wezwania, inaczej sąd odwiesi wykonanie kary i polityk trafi za kraty.

W ocenie Aleksieja Nawalnego, decyzja Federalnej Służby do spraw Wykonywania Kar jest zemstą za to, że ujawnił tożsamość osób, które dokonały na niego zamachu.



O tym, że Aleksieja Nawalnego wezwano do Moskwy, poinformował jego adwokat Wadim Kobziew. Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz przypomniała, że 30 grudnia kończy się okres obowiązywania kary orzeczonej w 2014 r.



Funkcjonariusze służby więziennictwa oświadczyli, że przeczytali w gazecie medycznej, iż Aleksiej Nawalny zakończył już leczenie. Uznali więc, że polityk powinien wrócić do Rosji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W odpowiedzi Nawalny oświadczył, że w artykule magazynu „Lancet” nie napisano o jego całkowitym wyzdrowieniu.Podkreślił też, że skoro oficjalny organ państwa powołuje się na tekst, w którym uznano, iż został on otruty preparatemto oznacza, że państwo przyjęło to do wiadomości i powinno wszcząć postępowanie karne.