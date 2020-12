Kamil Stoch: Odnalazłem siebie [WIDEO]

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w inaugurującym narciarski Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger, a trzeci był Norweg Marius Lindvik. – W końcu odnalazłem siebie i teraz mogę się cieszyć – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Jeszcze kilka godzin przed rozpoczęciem konkursu nie było wiadomo, czy Polacy w ogóle wystąpią w Obersdorfie. Powodem były niejasności z wynikiem testu na COVID-19 Klemensa Murańki.



– Nie chcę wracać do tego, co było. Najważniejsze, że mogliśmy wystartować, a poza tym super się dzisiaj skakało. W końcu odnalazłem siebie i teraz mogę się cieszyć – powiedział mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu.



Dla Stocha był to najlepszy występ w sezonie, ale nie zgodził się z opinią, że dopiero pod koniec roku osiągnąć dobrą formę.



– Dyspozycja była wysoka od początku sezonu. Zagubiłem niektóre elementy i miałem problemy, żeby skupić się na tym, co najważniejsze. Przez święta zszedłem na ziemię i teraz skupiam się na dalszej pracy – dodał.

