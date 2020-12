Deszcz i mróz. Będzie niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnej części województwa podlaskiego.

Jak wyjaśnił IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, a lokalnie – deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. do 0 st. Z kolei temperatura minimalna gruntu będzie się wahać od od -4 st. do -1 st.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

