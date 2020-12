Wydłużono nabór wniosków do programów dla osób niepełnosprawnych

Do 8 stycznia 2021 r. wydłużono termin składania wniosków przez samorządy do przyszłorocznej edycji programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

„Zdajemy sobie sprawę, że pandemia utrudnia wiele spraw. By umożliwić samorządom dołączenie do programu, zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminów składania wniosków do przyszłorocznej edycji programów” – mówi minister rodziny Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.



Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.



Z kolei program „Opieka wytchnieniowa” powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.



„Oba te programy są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ realnie wpływają na poprawę jakości życia zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak też ich bliskich. Bardzo zależy nam, by każdy, kto tego potrzebuje, mógł otrzymać pomoc” – wskazuje szefowa MRiPS.



Wnioski w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 gmina lub powiat składa do właściwego wojewody do 8 stycznia 2021 r. (pierwotnie był to termin do 31 grudnia 2020 r.).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek o pieniądze z programów wraz z listą rekomendowanych wniosków ministrowi rodziny i polityki społecznej w terminie do 29 stycznia 2021 r. Minister do 12 lutego 2021 r. zweryfikuje i zatwierdzi wnioski złożone przez wojewodów.



W ramach obu programów gmina lub powiat może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet do 100 proc. kosztów realizacji usługi.



„Chcemy, by usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa była powszechną formą wsparcia, by była dostępna wszędzie, gdzie jest potrzebna. Dlatego gorąco zachęcam samorządy do dołączania do programów” – podkreśla minister Maląg.



Przyszłoroczny budżet programu „Opieka wytchnieniowa” wynosi 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 wynosi 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

