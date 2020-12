„Bon Pierwszaka” trafił do polskich uczniów na Litwie

Do pierwszoklasistów ze szkół polskich na Litwie trafiły jednorazowe stypendia w ramach akcji „Bon Pierwszaka”. Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” z funduszy kancelarii premiera Polski.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, stypendia trafiły do 937 pierwszoklasistów. Prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski powiedział, że na każde dziecko została przyznana kwota w wysokości 460 złotych.



Pieniądze przekazano rodzicom jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia za pośrednictwem nauczycieli klas pierwszych.



Jednorazowe stypendia są elementem programu o nazwie „Bon Pierwszaka” , realizowanego od kilku lat przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Pierwszą jego część stanowi wyprawka, którą uczniowie klas pierwszych szkół polskich na Litwie otrzymują na początku roku szkolnego.

źródło: IAR

Józef Kwiatkowski zwrócił uwagę, że działania te to nie tylko bardzo ważne wsparcie finansowe. Mają one też wymiar moralny.– Bon Pierwszaka promuje szkołę polską i przybliża Polskę uczniom. To też sygnał dla rodziców, że nie jesteśmy tutaj samotni i Polska o nas dba – powiedział prezes „Macierzy Szkolnej”.