Facebook ogranicza treści krytyczne wobec organizacji Lempart

„W poście udostępnionym przez Twoją stronę brakuje kontekstu” – taki komunikat przekazała nam administracja Facebooka, tłumacząc dlaczego zostały ograniczone zasięgi postu z artykułem informującym o sporze między feministkami a liderami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ws. aborcji. Serwis oparł się w swojej decyzji na ocenie „niezależnych weryfikatorów” z organizacji Demagog, którzy w swoim artykule pomieszali wątek rzekomego wycofania się z walki o „aborcję na żądanie” (tj. do 9 miesiąca, a nawet po narodzinach, jak to się dzieje w niektórych krajach) z istniejącym postulatem OSK „dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży”.

„Niezależni weryfikatorzy informacji z Demagog uznali, że informacji w poście udostępnionym przez tvp.info brakuje kontekstu i może ona wprowadzać odbiorców w błąd. Dodaliśmy do posta ostrzeżenie” – poinformowała nas administracja Facebooka, w związku z artykułem opisującym spór między feministkami a liderkami OSK.



Dla wspomnianej organizacji „weryfikatorów” pracuje m.in. były dziennikarz Marcin Tyc, który znany jest z atakowania na Twitterze Telewizji Polskiej, a dwa tygodnie temu bronił użytkowniczki publikującej nieprawdziwe informacje zniesławiające funkcjonariuszy policji.



„Weryfikatorom” nie spodobał się tytuł „Organizacja Lempart rezygnuje z aborcji na żądanie? Niejednoznaczna postawa feministek”, a w swojej „analizie” uznali, że prowadzący stronę „Stop Bzdurom” są w błędzie, zarzucając liderkom Strajku Kobiet wycofanie się z postulatu aborcji na żądanie.



W tekście pominięto fakt, że wśród założycieli Stop Bzdurom jest „Margot”, osoba będąca w otwartym konflikcie z Klementyną Suchanow (liderka OSK), m. in. po publicznym oskarżeniu Suchanow o molestowanie.

To nie jedyne zastrzeżenia, jakie można mieć do „niezależnej” oceny pracowników Demagoga.





„dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży”, ignorując fakt, iż „dostęp do bezpiecznej aborcji” nie równa się „aborcji na żądanie”, której np. w ostatnim projekcie aborcyjnym lewicy nie zapisano. Zamiast niej w projekcie polityków lewicy znalazła się aborcja do 12. tygodnia życia.







„O rzekomym wycofaniu się z postulatu aborcji napisały również portale: Media Narodowe, TVP Info, DoRzeczy, Salon24 i Fronda" – czytamy w niepodpisanym tekście na stronie Demagoga. W swoim tekście piszą np., że „postulaty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet znajdziemy na oficjalnej stronie ruchu strajkkobiet.eu", a wśród nich jest „dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży", ignorując fakt, iż „dostęp do bezpiecznej aborcji" nie równa się „aborcji na żądanie", której np. w ostatnim projekcie aborcyjnym lewicy nie zapisano. Zamiast niej w projekcie polityków lewicy znalazła się aborcja do 12. tygodnia życia.

Tyle że zacytowany przez „weryfikatorów” artykuł mówił o wątpliwościach związanych z wycofaniem się z aborcji na żądanie, nie zaś o wycofaniu się z postulatu aborcji w ogóle.



„TVP Info postawiło natomiast pytanie: »Organizacja Lempart rezygnuje z aborcji na żądanie? Niejednoznaczna postawa feministek«, mimo że postawa liderek OSK jest spójna” – czytamy dalej, chociaż „postawa liderek OSK” nie równa się „postawie feministek”, o której pisze portal tvp.info, ponieważ jak pokazuje rzeczywistość – na tym tle istnieje wśród feministek otwarty spór. Za którego rzetelne opisywanie zostaliśmy przez Facebook „ukarani”.

