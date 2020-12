Fabryka w Tychach wyprodukuje samochody hybrydowe i elektryczne

Nowoczesne, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo już w 2022 zaczną wyjeżdżać z fabryki w Tychach – poinformował na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

We wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że na 100-lecie obecności Fiata w Polsce, w ramach specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej, koncern Fiat Chrysler Automobiles PL rozbuduje i zmodernizuje swoją fabrykę w Tychach. „Nowe możliwości produkcyjne oparte o najnowocześniejsze technologie oznaczają, że w Polsce będą powstawać samochody w pełni elektryczne i hybrydowe. Przyszłość motoryzacji i polskiej gospodarki tworzą się w naszym kraju. Przyciągamy inwestycje nawet w czasie kryzysu. Mam nadzieję, że to dopiero początek dobrych wiadomości ekonomicznych, jakie przyniesie kolejny rok dla Polski!” – napisał szef rządu.



W ocenie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina „elektromobilność to przemysł przyszłości”. „Dzięki realizacji inwestycji FCA na Śląsku, nowoczesne pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym będą pozytywnie wzmacniać pozycję regionu i całego naszego kraju jako lidera elektromobilności” – napisał na Twitterze wicepremier.





Inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów

We wtorek decyzję o publicznym. Jak poinformował prezes strefy Janusz Michałek, tylko w ramach decyzji o wsparciu inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w tyskiej fabryce. Przyznane inwestorowi wsparcie będzie realizowane w postaci ulg w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT.

Całkowitej wartości inwestycji FCA w Tychach we wtorek nie podano. Prawdopodobnie będzie ona znacząco większa od kwoty zadeklarowanej przez koncern w decyzji o wsparciu przedsięwzięcia przez KSSE.



– Dzięki tej inwestycji na Śląsku będą powstawały nowoczesne samochody marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym – podkreślił prezes KSSE. Niespełna dwa tygodnie temu ogłoszono, że w woj. śląskim - w Jaworznie - powstanie także fabryka polskich aut elektrycznych Izera, która również otrzymała wsparcie katowickiej strefy.





Przygotowania do produkcji trzech nowych modeli już się rozpoczęły

Zaplanowane na najbliższe kilka lat przedsięwzięcie koncernu FCA dotyczy rozbudowy i modernizacji tyskiego zakładu tej firmy, którego. Zakład produkuje także spokrewnionego z „pięćsetką” Abartha 500 oraz Lancię Ypsilon.Przygotowania do produkcji w Tychach trzech hybrydowych i elektrycznych, modeli już się rozpoczęły.Podczas wtorkowej prezentacji przedsięwzięcia nie podano, ile samochodów poszczególnych marek ma być docelowo produkowanych w tyskim zakładzie. Na razie nie wiadomo też, na ile nowe inwestycje mogą przełożyć się na wzrost zatrudnienia w fabryce.– Zapowiedziane samochody marekBędą one produkowane z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych systemów napędowych, w tym napędu w pełni elektrycznego – poinformował we wtorek koncern FCA.