Lekarz o szczepieniach: Nauka jest przeciw pandemii i bzdurom na jej temat [WIDEO]

– Jeśli macie państwo zaufanie do nas, to posłuchajcie nas. My mówimy językiem nauki. Nauka jest przeciwko pandemii, nauka przeciwko tym kretynizmom, bzdurom i kompletnej tumanerii – mówił w trakcie odbywającej się na terenie Szpitala Narodowego dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych opisał też, w jakich wypadkach szczepienie jest niewskazane. Wcześniej, przed kamerami TVP Info na koronawirusa zaszczepili się byli ministrowie zdrowia Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki.

– Zawsze do jakiegoś leku są jakieś przeciwwskazania. Dzielą się one na przeciwwskazania trwałe i czasowe. Przeważają te drugie np. jeśli ktoś jest przeziębiony, ma gorączkę albo zaostrzenie swojej choroby przewlekłej, powiedzmy wieńcowej, to trudno mu dokładać szczepionkę – powiedział.



Jak dodał, w związku z charakterystyką produktu leczniczego, „nie szczepimy kobiet w ciąży, kobiet karmiących, dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia, ale nie dlatego, że to jest niebezpieczne, ale dlatego, że nie było jeszcze na ten temat badań”.

„Szczepmy się wszyscy. Namawiajmy do szczepienia”

Głos zabrał też świeżo zaszczepiony b. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.– Szczepmy się wszyscy, namawiajmy innych do szczepienia. To jedyne narzędzie, które posiadamy, mogące zatrzymać to, co tak strasznie pokiereszowało świat – zaapelował.

„Szczepiąc się, dajemy sobie szansę kontrolowania pandemii”

Szczepienie byłych ministrów zdrowia

źródło: TVP Info

– Szczepiąc się, zyskujemy wpływ na to, co się dzieje – mówił z kolei Marek Balicki, dodając, że do tej pory mogliśmy ograniczać kontakty i nosić maseczki, ale to był wpływ ograniczony.– Szczepiąc się, dajemy sobie szansę kontrolowania pandemii, stajemy się bardziej podmiotowi – mówił.Zdaniem dr. Jarosława Fedorowskiego, „nigdy w historii nie mieliśmy takiej sytuacji tak ogromnego zainteresowania szczepionkami i ich ewentualnymi konsekwencjami”.– Te szczepionki zostały doskonale zbadane, pod fenomenalnym nadzorem, jakiego jeszcze w historii ludzkości nie było – powiedział.Kamery TVP jako pierwsze w kraju pokazały szczepienie przeciw COVID-19. Na antenie stacji. – To lżejsze niż ukłucie komara - żartowali.