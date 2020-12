Bulwersujący nakaz wydania ośmiolatka Holandii – stanowisko prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o niezwłocznym wydaniu dziecka – ośmioletniego Martina H. – władzom Holandii. Rodzice uciekli z dzieckiem do Polski, bo chłopca odebrano z domu po donosie sąsiada i mimo ciężkiej postaci autyzmu, skierowano do zwykłego ośrodka. Potem, jak twierdzą rodzice, uniemożliwiono im kontakt z synem.

Martin nie miał kontaktu z rodzicami przez ponad rok, potem mógł się widywać z nimi jedynie sporadycznie, dlatego rodzice ؘ– Ekaterina H. oraz Conrad H. – postanowili uciec z nim do Polski. Holandia wydała za nimi europejski nakaz aresztowania (ENA), ale polski sąd ocenił we wrześniu, że dla dobra dziecka rodzina powinna zostać w Polsce, zaś ENA wydano z naruszeniem praw i wolności rodziny. W Holandii małżeństwu H. odebrano prawa rodzicielskie .



Jednak tuż przed Świętami sąd w Warszawie na niejawnym posiedzeniu postanowił o niezwłocznym, przymusowym wydaniu dziecka władzom Holandii w terminie tygodniowym. Z tą decyzją nie zgadza się Prokuratura Okręgowa w Warszawie .



„Niezwłocznie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia wywiedziony zostanie do sądu odwoławczego środek zaskarżenia, albowiem orzeczenie jako naruszające fundamentalną zasadę dobra dziecka prowadzi do wyrządzenia małoletniemu niepowetowanej szkody” – wskazano w piśmie przesłanym przez prokuraturę w odpowiedzi na pytania portalu tvp.info



Jak wynika z pisma, prokurator złożył także wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia o niezwłocznym wydaniu dziecka.



Śledczy podkreślają, że „nie bez znaczenia dla postępowania w przedmiocie przymusowego odebrania małoletniego oraz jego wydania ma okoliczność, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie zainicjowane zostało postępowanie o ustalenie, że orzeczenia Sądu Królestwa Niderlandów dotyczące władzy rodzicielskiej Ekateriny H. oraz Conrada H. wobec syna Martina H. nie podlegają uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na ich oczywistą sprzeczność z polskim porządkiem publicznym”.

źródło: portal tvp.info

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie zgłosiła swój udział w postępowaniu. W ocenie prokuratury zainicjowanie przedmiotowego postępowania stanowi postawę do zawieszenia postępowania dotyczącego wydania małoletniego władzom Królestwa Niderlandów” – wskazano w piśmie.Prokuratura przypomniała, że już wcześniej skierowała Sądu Okręgowego w Warszawie wnioski o wydanie postanowienia w przedmiocie odmowy przekazania władzom wymiaru sprawiedliwości Królestwa Niderlandów małżeństwa, które zabrało własnego syna z niderlandzkiej placówki opiekuńczej i stara się o azyl w Polsce. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury , odmawiający wydania rodziców chłopca i wskazując, że wydanie za nimi ENA naruszyło ich wolności, prawa człowieka i obywatela” – czytamy.