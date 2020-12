Rozpoczął się Turniej Czterech Skoczni. Stoch w czołówce

Krótkie skoki i mocny wiatr w plecy. Tak najkrócej można podsumować pierwszą serię podczas premierowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Prowadzi Karl Geiger z niewielką przewagą nad grupą pościgową. Kamil Stoch zajmuje czwarte miejsce, a w drugiej serii zobaczymy jeszcze Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę, Piotra Żyłę i Klemensa Murańkę.

Występ Polaków stał pod znakiem zapytania do wczesnego przedpołudnia. Wtedy okazało się definitywnie, że żaden z naszych zawodników nie jest zakażony koronawirusem, także Klemens Murańka, wokół którego było najwięcej wątpliwości.



O godz. 14.30 Polacy odbyli pierwszy trening na skoczni. Najlepiej wypadł Kamil Stoch. Dwukrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni uzyskał wynik 129,5 metra i wyprzedził Aleksandra Zniszczoła (125,5 m) oraz Dawida Kubackiego (125 m).



Czwarte miejsce w serii zajął Andrzej Stękała (124 m). Piąty był Piotr Żyła (123 m), szósty Maciej Kot (111,5 m), zaś siódmy Klemens Murańka (111 m).



Pół godziny później rozpoczęła się seria próbna. Ponownie najlepszym z Biało-Czerwonych był Stoch (133 m), zajmując trzecie miejsce za Markusem Eisenbichlerem (133,5 m) i Anże Laniszkiem (132,5 m).



Szósty był Kubacki (131 m), ósmy Stękała (132 m), 14. Żyła (125 m), 24. Zniszczoł (121, 5 m), 31. Murańka (118,5 m), a 35. Kot (117,5 m).

W serii próbnej o kolejności decydują punkty uzyskane za odległość oraz współczynnik wiatru. Sędziowie nie oceniają stylu.. Awans do drugiej serii osiągnie trzydziestu najlepszych.

Na pierwszy niezły skok czekaliśmy do momentu aż wyczerpała się dodatkowa pula skoczków, którą mogli wystawić gospodarze. Niespodziewanie daleko skoczył Vładmir Zografski. 27-latek doleciał do 126. metra.



Bułgara na pierwszy miejscu zmienił Stefan Kraft. Austriak startował z niskim numerem, ponieważ jeszcze nie zdobył punktów Pucharu Świata w tym sezonie. Najpierw w startach przeszkodził mu COVID-19, a później kontuzja pleców.



Pierwszym z Biało-Czerwonych, którego zobaczyliśmy na skoczni był Maciej Kot. Jego jedenasty start w TCS nie zaczął się okazale. Zakopiańczyk skoczył 118,5 m. Po 22 skokach zajmował dopiero 9. miejsce z nikłymi szansami na awans do drugiej serii.



Niezłą formę potwierdził zwycięzca wczorajszych kwalifikacji. Phillip Aschenwald uzyskał najdłuższą do tej pory odległość – 130 metrów, luzując na prowadzeniu Krafta.



Chwilę po nim na belce zameldował się Murańka. „Sprawca” zamieszania związanego z wykluczeniem Polaków leciał nisko nad zeskokiem i wylądował na 122. metrze, zbyt blisko, aby dostać możliwość startu w finale.



Powodów do zadowolenia nie miał też Zniszczoł. Wypadł najgorzej z naszych, notując 117 metrów. Dla niego konkurs zakończył się już po pierwszej serii.

Większe nadzieje na lepsze wyniki wiązaliśmy z pozostałymi zawodnikami. Dla Andrzeja Stękały był to dopiero drugi start w TCS, debiutował przed pięcioma laty, później na dłuższy czas zniknął z zawodów Pucharu Świata.



Teraz jest prawdziwym odkryciem polskiej kadry, czego ukoronowaniem był medal w drużynie podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich.



Premierowy skok nie był szczególnie udany. Stękała miał spore problemy w powietrzu. Doleciał do 123,5 m, mając do tego sporą rekompensatę punktową za wiatr i został pierwszym Polakiem, który zapewnił sobie awans do drugiej serii.



Dużo dalej od Stękały polecieli Marius Lindvik i Karl Geiger, którzy poradzili sobie z wiatrem wiejącym w plecy. Tego nie można powiedzieć o Kamilu Stochu.



Dwukrotny triumfator TCS dostał wprawdzie aż 12 punktów rekompensaty za wiatr, ale zabrakło odległości, aby wyjść na prowadzenie. Stoch zajmował czwarte miejsce z blisko czteropunktową stratą do Geigera.

W podobnych warunkach pogodowych, ale nieco bliżej lądował Dawid Kubacki (122 m). Ubiegłoroczny zwycięzca przed drugą serią zajmował miejsce poza pierwszą dziesiątką. Dla nowotarżanina był to pierwszy skok jako… ojca.



Jak poinformował „Tygodnik Podhalański” dziś na świat przyszła córeczka skoczka.

Wiatr dawał się mocno we znaki i skorzystał na tym… Murańka, który po nieudanej próbie Piusa Paschkego przesunął się na ostatnie miejsce gwarantujące udział w drugiej serii. Mamy newsa, ale głośno nie mówcie, bo Dawid teraz skacze. W Nowym Targu urodziła mu się córeczka, Zuzanna. Ale sza ! niech leci daleko :) #Skoki #Kubacki #Ski pic.twitter.com/bsQM7kf8kK — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) December 29, 2020 Największym rozczarowaniem był dla nas występ Piotra Żyły. Najwyżej sklasyfikowany Polak w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nie doleciał nawet do 120. metra. Gdyby nie rekompensata za wiatr, wiślanina nie zobaczylibyśmy w drugiej serii.



Jeszcze gorzej wypadł Robert Johannson, dla którego w ogóle zabrakło miejsca w finale. Bliżej od Żyły lądował Markus Eisenbichler, który także, jak Żyła, znalazł się pod koniec trzeciej dziesiątki. Problemy miał też Graneruud, choć skoczył najdalej z zawodników z czołówki (122 m). Ostatecznie sklasyfikowano go na 9. miejscu.



Po pierwszej serii prowadzi Geiger (139,8 pkt) przed Lindvikiem (138,5 pkt). Czwarty jest Stoch (136 pkt), dwunasty Kubacki (129,7 pkt), dziewiętnasty Stękała (126,1 pkt), dwudziesty szósty Żyła (123 pkt) i dwudziesty dziewiąty Murańka (120, 8 pkt).