Do jutra rodziny rolnicze mogą składać wnioski o zakup sprzętu komputerowego

Do jutra rolnicy mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu dodatkowych laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych. Chodzi między innymi o wsparcie sprzętowe dla dzieci odbywających naukę zdalną. Bonifikatą objęty będzie też zakup podstawowych akcesoriów i oprogramowania.

Minister rolnictwa Grzegorz Puda przypomina, że o wsparcie wnioskować mogą rolnicy, którzy zakupili sprzęt nie wcześniej, niż 10 grudnia.



Dofinansowanie będzie dotyczyło sprzętu zakupionego do końca marca. Środki będą do dyspozycji rodzin rolniczych z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18 lat uczących się w bieżącym roku szkolnym.



Wysokość wsparcia będzie uzależniona od zarobków rodziny rolniczej w przeliczeniu na jednego członka. Minister dodał, że obowiązywać będzie też minimalne kryterium dochodowe, które jest wysokie. Minimalna suma dochodów podzielona przez członków rodziny – rodziców i niepełnoletnie uczące się dzieci – nie może przekraczać 1200 złotych.



Wnioski należy wysyłać do najbliższych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wczoraj złożono niemal 20,5 tysiąca wniosków.

#wieszwiecej Polub nas