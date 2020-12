Wilk utknął w pułapce. Teraz policja poluje na kłusownika

Wilk wpadł we wnyki. Uwięziona w stalowej lince łapa mocno krwawiła. – Podczas akcji wilk nie był agresywny – mówi portalowi tvp.info nadkom. Anna Szypczyńska z KPP w Piszu. Jednak wycieńczonemu zwierzęciu podano środki nasenne. Przed powrotem na wolność musi przejść rehabilitację.

Zgłoszenie o zwierzęciu we wnykach odebrali dzielnicowi z Komisariatu Policji w Orzyszu. Poinformowano ich, że w okolicach miejscowości Cierzpięty, na polu znajdującym się za działkami ogrodowymi, uwięziony jest wilk. Kiedy policjanci dotarli we wskazane miejsce okazało się, że wilk żyje, choć jest bardzo wyczerpany. W stalowej lince uwięzła jego krwawiąca łapa. Linka przywiązana była do krzaków. A miejsce wokół pułapki mocno udeptane przez próbujące uwolnić się zwierzę.



Funkcjonariuszom wezwali lekarza weterynarii oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu. Lekarz podał wilkowi środki nasenne, po czym uwolnił go z pułapki. Uśpione i ranne zwierzę zabrano do Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdzie rehabilitację.



Ale to nie koniec pracy policjantów. Teraz będą starali się ustalić kłusownika, który zastawił wnyki. – Posiadanie narzędzi i urządzeń do kłusownictwa jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do roku – mówi policjantka.

#wieszwiecej Polub nas