Nagonka Onetu na dziennikarza. Węglarczyk manipuluje słowami o „tęczowej zarazie”

Roman Wawrzyniak – wbrew temu, co pisze Bartosz Węglarczyk – nie „nazwał osób LGBT tęczową zarazą”, tylko potępił akty wandalizmu wymierzone w ludzi wierzących. Po zniesławiającym wpisie dyrektora Onetu pod adresem dziennikarza w mediach publicznych pojawiły się hejterskie komentarze.

Kilka miesięcy temu w jednej z audycji dziennikarz Radia Poznań Roman Wawrzyniak, nawiązując do profanacji figury Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, powiedział: „Nie udało się zniszczyć figury Chrystusa faszystom, nie uda się też tęczowej zarazie”.



Wielu słuchaczy odczytało to jako krytykę pod adresem środowisk atakujących symbole religijne. Jednak szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Konrad Dulkowski zgłosił sprawę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.



Teraz poinformował w sieci, że otrzymał odpowiedź Rady. W wiadomości wskazano, że „obowiązkiem Radia Poznań jako redakcji prasowej oraz jako nadawcy publicznego jest informowanie o sprawach istotnych społecznie, a także przedstawianie stanowisk różnych środowisk, które to stanowiska są często ze sobą sprzeczne".

„Radio Poznań, na podstawie art. 1 prawa prasowego, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. (-) Zdaniem KRRiT próba ograniczania prawa do publicznego wyrażania własnych poglądów, które współcześnie jest uznawane jako standard norm cywilizacyjnych, mogłaby zostać uznana za złamanie konstytucyjnej zasady wolności słowa. Dotyczy to także audycji publicystycznych, w których wygłaszane są subiektywne opinie” – dodano.



– W związku z tym Rada uważa, że nic się nie stało – stwierdził Dulkowski z OMZRiK i ocenił, że dziennikarze mogą zapewne wygłaszać również tezy rasistowskie albo antysemickie.



Tym samym tropem poszedł redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. Stwierdził, że dziennikarz radiowy „nazwał osoby LGBT tęczową zarazą, a KRRiT nie widzi w tym nic złego”. „Czyli w TVP można też mówić o duchownych czarna zaraza, czy nie? – zapytał, a pod jego wpisem pojawiły się hejterskie komentarze na temat dziennikarza mediów publicznych.





Jasne stanowisko sądu ws. „tęczowej zarazy”

Przypomnijmy, że stanowisko KRRiTV jest zbieżne z niedawną decyzją sądu w podobnej sprawie. Jako pierwszy określenia „tęczowa zaraza” użył w odniesieniu do ideologii LGBT arcybiskup Marek Jędraszewski. Lewicowe media i politycy opozycji nie kryli oburzenia, a prywatna osoba złożyła przeciwko duchownemu pozew.



Sąd uznał jednak, że hierarcha Kościoła miał prawo do używania nawet ostrych słów w obronie wiary. Wcześniej również sam Jędraszewski tłumaczył, że mówiąc o „tęczowej zarazie” miał na myśli ideologię LGBT, a nie konkretnych ludzi. – Kościół nie potępia ludzi, Kościół potępia zło. Nie wzywałem w homilii ani do walki, ani do nienawiści – zaznaczał arcybiskup.



– Była ideologia bolszewicka, marksistowska i poszczególni komuniści, którzy za tą ideologią szli. (...) I to jest historia ludzi. A Kościół ludzi nie potępia, potępia zło – także zło, które przyjmuje kształt określonej ideologii – dodawał.





Twierdzili, że Węglarczyk jest hologramem

To nie pierwsze kontrowersje związane z Bartoszem Węglarczykiem. Przed świętami Bożego Narodzenia redaktor naczelny Onetu przepraszał internautów za tekst na swoim portalu. Opisywano w nim „najsmutniejsze” bożonarodzeniowe święta – m.in. Wigilię niemieckich żołnierzy w bunkrze polowym na froncie wschodnim.



Z kolei w połowie grudnia Węglarczyk powielał fałszywy post przypisywany minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg.



Internauci często informują także o tym, że publicysta rozpowszechnia mocne komentarze zagranicznych mediów o polskim rządzie. Później często okazuje się jednak, że autorami tekstów nie są reporterzy z innych państw, ale mieszkający zagranicą dziennikarze z Polski. Gdy Onet zrobił ostatnio z kolei głośny wywiad z organizatorem orgii oskarżającym polityków PiS, informator ten okazał się później przestępcą poszukiwanym Europejskim Nakazem Aresztowania.



Z Węglarczykiem związana była również medialna afera #deepfake. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak pozwał Węglarczyka za to, że w jednym z wywiadów powiedział, iż były wiceminister miał wulgarnie zwracać się w stronę I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf. Portal wPolityce.pl dotarł do dokumentów, w których prawnicy dziennikarza twierdzą, że wywiad przeprowadzał ktoś inny, a Węglarczyk, którego widać na nagraniu, jest hologramem nałożonym z użyciem technologii deep fake.