Konfederacja zamiast Kukiza w Koalicji Polskiej? „Zamienił stryjek siekierkę na kijek” [WIDEO]

Prawnik Robert Gwiazdowski został przedstawiony jako wspólny kandydat PSL i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich. To sojusz taktyczny czy przymiarka do szerszego porozumienia tych ugrupowań? – Jestem ogromnie zaskoczony tą kandydaturą i taką koalicją. Jak mówi stare polskie przysłowie „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. PSL pożegnał się z Kukizem, a dzisiaj wyraźnie nawiązuje bardzo bliską współpracę z Konfederacją. Każda partia ma prawo do swojej drogi. Powiedziałbym PSL-owi: „Nie idźcie tą drogą” – powiedział tvp.info poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Wspólny kandydat PSL i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jan Mosiński z PiS: PSL miało koalicję z SLD i PO, może mieć też Konfederacją

Artur Dziambor z Konfederacji: Odzyskamy zaufanie tych, którzy od nas się odwrócili

„To kandydat roztropnego centrum” – zachwalał kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wystąpił na jednej konferencji prasowej z liderami Konfederacji, m.in. Januszem Korwin-Mikkem i Krzysztofem Bosakiem. W ocenie polityków Konfederacji i PSL-u kandydatura eksperta Centrum im. Adama Smitha mogłaby zakończyć problemy z wyborem nowego RPO. Lewicowy Adam Bodnar mimo upływu kadencji, dalej piastuje stanowisko, ponieważ na nowego rzecznika musi zgodzić się zarówno zdominowany przez Zjednoczoną Prawicę Sejm, jak i opozycyjny Senat.– Polskie Stronnictwo Ludowe miało koalicję z SLD, Platformą Obywatelską, może mieć koalicję również z Konfederacją. Ludowcy są partią słabo ideową – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Co mogłoby zbliżyć te ugrupowania? Może Konfederacja rozważa zastąpienie Kukiz’15 w Koalicji Polskiej po ostatnim spadku notowań? – Konfederacja jest jednym z tych, którzy najwięcej przegrali w ostatnim czasie. To za sprawą swojej niespójnej polityki, niespójnego przekazu o koronawirusie. Raz mówili, że koronawirusa nie ma, innym razem, że nie jest groźny. Kiedy zachorowali posłowie Dziambor i Winnicki, zmieniali narrację. Tam, gdzie trzeba było maseczki nosili, a tam gdzie nie trzeba było, z ostentacją zdejmowali. To odbiło się na sondażach, stracili najwięcej. Być może teraz chcą ocieplić swój wizerunek przy okazji kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich – odpowiedział Mosiński.– Teraz rzeczywiście mamy chwilowy spadek, ale myślę, że odzyskamy zaufanie w ciągu najbliższych miesięcy tych, którzy się chwilowo od nas odwrócili. Nie mieliśmy niespójnego przekazu na temat koronawirusa. Od samego początku mówimy, że nie powinno być żadnego lockdownu, nie powinno być żadnych blokad gospodarczych, tylko powinno się leczyć chorych. To jest przekaz, który mamy od marca tego roku, bardzo spójny od samego początku – tłumaczył poseł Konfederacji Artur Dziambor.– Sam PSL nie mógłby zgłosić swojego kandydata i tak samo Konfederacja nie mogłaby zgłosić swojego kandydata. Robert Gwiazdowski jest postacią, którą mogą poprzeć oba środowiska. Wcześniej do komisji do spraw pedofilii zgłosiliśmy wspólnie ks. Isakowicza-Zalewskiego – dodał Dziambor.

Jan Filip Libicki z PSL: Wyciąganie wniosków politycznych jest nieuprawnione

Mirosław Suchoń z KO: Obie formacje tkwią w sojuszu taktycznym

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Po zachowaniu PSL wobec nas nikt nie powinien się nabrać na ich ładne słówka

Arkadiusz Mularczyk z PiS: Współpraca z PSL nie uwiarygodniłaby Konfederacji

– My mamy 30 parlamentarzystów. Aby zgłosić kandydaturę na RPO, trzeba było mieć podpisów więcej. To naturalne, że zwracamy się o wsparcie do wszystkich sił, które są gotowe wesprzeć kandydaturę profesora Gwiazdowskiego. Proszę z pewnego jednego faktu poparcia dobrego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich nie wyciągać szerszych wniosków o charakterze politycznym. Wyciąganie wniosków o charakterze politycznym jest w tym wypadku nieuprawnione – zapewniał senator PSL Jan Filip Libicki.– PSL z Konfederacją postanowiły upolitycznić wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszyscy wiemy, że Robert Gwiazdowski aspiruje w polityce, startował w wyborach. PSL i Konfederacja mają pełną świadomość, że nie ma szans na zwycięstwo. To jest więc próba pokazania ekonomicznej twarzy obu formacji (przyp. red. Gwiazdowski jest ekspertem podatkowych). Wydaje mi się, że obie formacje raczej tkwią w takim sojuszu taktycznym, który po kilku miesiącach niepowodzeń politycznych pozwala im pokazać twarz ekonomiczną, gospodarczą – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń. W ocenie parlamentarzysty Konfederacja straciła popularność wskutek poparcia dla zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.Czy Konfederacja w przypadku dalszych kłopotów sondażowych może zastąpić Kukiz’15 w Koalicji Polskiej? – Ja tam nie widzę punktów wspólnych. Jedynym punktem wspólnym jest może sama kandydatura pana Gwiazdowskiego, z którego wieloma poglądami się zgadzam. Po tym skandalicznym zachowaniu PSL-u, rady naczelnej PSL-u wobec nas, nikt więcej w Polsce nie nabierze się na ładne słówka ludowców, że oni zmieniają nazwę i oni będą dotrzymywali obietnic. Nie podejrzewam, żeby ktokolwiek w Polsce zaryzykował jakąkolwiek koalicję z PSL-em – przekonywał poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.Konfederacja w przyszłości zasili Koalicję Polską? – Tego nie można wykluczać. Aczkolwiek byłoby to bardzo dziwne dla zwolenników obu tych formacji. Konfederacja to formacja, która powstała na pewnej płaszczyźnie buntu wobec obecnych partii politycznych. Jej wyborcy kwestionują obecny kształt sceny politycznej. Jakby doszło do nawiązania jakiejś koalicji taktycznej, czy stałej z Polskim Stronnictwem Ludowym, który jest crème de la crème naszej polityki od lat, to nie jest formacja, która uwiarygadniałaby program Konfederacji. Ta partia przez wiele lat rządziła lub współrządziła najpierw jako ZSL, potem jako PSL – argumentował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.