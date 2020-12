Politycy chwalą interwencję rządu. „PO zaakceptowałaby wykluczenie skoczków” [WIDEO]

Polska interweniowała w sprawie nieuczciwego wykluczenia naszych zawodników z Turnieju Czterech Skoczni. Polacy wezmą udział w niemieckim Obersdorfie. Czy do podobnej interwencji dyplomatycznej doszłoby w czasie rządów koalicji PO-PSL? – Nie miejmy złudzeń, wykluczenie polskich skoczków spotkałoby się z akceptacją, zrozumieniem. Podobnie jak to próbowała czynić „Gazeta Wyborcza” pisząc, że to naturalne, że w przypadku stwierdzenia Covid-19 u jednego z zawodników drużyna powinna być wykluczona – powiedział tvp.info poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Interwencja polskiej dyplomacji

Arkadiusz Mularczyk z PiS: Postawa elit PO to postawa czołobitności

Mirosław Suchoń z KO: Tego typu interwencje mogą szkodzić

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Rząd po to jest, aby interweniował w każdej sprawie Polaków

#wieszwiecej Polub nas

„Nasza dyplomacja na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego podjęła działania ws. polskich skoczków w Niemczech” – poinformował w programie „#Jedziemy” rzecznik rządu Piotr Müller. Polscy skoczkowie wystartują więc w turnieju. Wcześniej niemiecki sanepid nie chciał dopuścić skoczków, po tym jak niedzielny test Klemensa Murańki na koronawirusa wykazał wynik pozytywny. Skoczkowie odsunięci od zawodów zostali poddani dodatkowym testom, które okazały się negatywne. „To nie Niemcy nas wykluczyli z Turnieju Czterech Skoczni. To wirus” – pisał Radosław Liniarski z „Gazety Wyborczej”. Choć u fizjoterapeuty niemieckiej kadry pierwszy test również wykazał wynik pozytywny, to Niemców nie próbowano wycofać z zawodów. „Nie możemy lekceważyć zagrożenia wynikającego z epidemii, ale nie może być też zgody na rażącą niesprawiedliwość, jaka spotkała naszą reprezentację skoczków narciarskich w rozpoczynającym się za chwilę Konkursie Czterech Skoczni” – pisał wczoraj na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.– Postawa elit Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i wielu innych polityków to postawa czołobitności. Czekają na polecenia, dyspozycje z Berlina i je posłusznie wykonują, nie dyskutując. Są za to nagradzani różnymi medalami, nagrodami. Taki był model polityki PO wobec Berlina. On jest nadal wykonywany. Turniej Czterech Stoczni i skoki narciarskie są niemalże sportem narodowym w Polsce. Przyciągają miliony kibiców. Taka decyzja niejasna, niezrozumiała, gdzie na podstawie niepewnego wyniku testu jednego z zawodników wyklucza się całą drużynę, budzi poważne wątpliwości. Bardzo dobrze, że była zdecydowana postawa Polskiego Związku Narciarskiego i polskiego rządu – ocenia poseł Mularczyk z PiS.– Dobrze, że ta interwencja nie zaszkodziła, bo znając nieudolność tego rządu, to jeszcze interwencja tego typu mogłaby zaszkodzić. Ja jestem głęboko przekonany, że silna reprezentacja z silnym polskim związkiem spokojnie dałyby sobie radę. Jeżeli są sukcesy, to im ktoś bardziej nieudolnie sobie radzi, tym bardziej musi się podczepiać pod takie sukcesy – skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń. Czy na podobny krok zdecydowałaby się koalicja PO-PSL? – Ja jestem przekonany, widząc ciężką pracę skoczków, że oni znakomicie poradziliby sobie bez żadnych interwencji z zewnątrz. Uważam, że tego typu interwencje raczej mogą szkodzić niż pomagać – odpowiedział Suchoń.– Patrząc po zaangażowaniu rządu PO-PSL, mielibyśmy raczej tłumaczenie zachowania sanepidu niemieckiego niż walkę o Polaków. Rząd jest po to, aby interweniował w każdej sprawie Polaków. Może dla niektórych osób Turniej Czterech Skoczki to błaha sprawa. To jest dla nas bardzo ważny sport. Po sukcesach Adama Małysza oglądają go miliony Polaków. W tej chwili jesteśmy pozamykani w domach, nie kontaktujemy się osobiście nawet ze swoją rodziną, aby nie roznosić choroby. Bardzo dobrze, że polski rząd zainterweniował i wszystko dobrze się kończy – ocenił poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

Jan Filip Libicki z PSL: Cieszę się, że polski rząd podjął interwencję

Artur Dziambor z Konfederacji: Decyzja Niemców była absurdalna i krzwydząca

Dariusz Wieczorek z Lewicy o działaniach polskiej dyplomacji: Dobrze się stało

Jan Mosiński z PiS: PO decyzję Niemców przyjęłaby z pokorą

źródło: portal tvp.info

– Jeśli rzeczywiście taka interwencja polskiej dyplomacji w sprawie startu naszych skoczków miała miejsce, to ja się cieszę się, że taką interwencję polski rząd podjął. Polscy skoczkowie mieli prawo wziąć udział w tym turnieju. Jeśli ten turniej miałby rzeczywiście oddawać realny układ sił w światowych skokach narciarskich, to bez polskich zawodników byłby on ułomny. Cieszę się, że rząd zainterweniował i że polscy skoczkowie mają szansę wziąć udział w tym turnieju – stwierdził senator PSL Jan Filip Libicki.Jak można oceniać interwencję rządu? – Oczywiście, że dobrze. Decyzja Niemców była absurdalna i jednoznacznie krzywdząca dla naszych skoczków. Mam nadzieję, że do takich sytuacji nigdy nie będzie dochodziło. Nie mam pojęcia, co zrobiłaby koalicja PO-PSL. Mam nadzieję, że podejście do sportu i to sportu, gdzie mówimy o reprezentacji Polski nie ma barw politycznych, więc interwencja powinna być taka sama. Wszyscy chcemy oglądać, jak polscy skoczkowie zdobywają najwyższe miejsca i mistrzostwa – mówił poseł Konfederacji Artur Dziambor.– Dobrze się stało, bo oprócz tego, że mamy epidemię i rzeczywiście z tego powodu mogą się takie przypadki zdarzyć, to w kontekście polskich zawodników sytuacja była niepewna. Te badania nie były do końca jasne. Dobrze, że Polacy będą mieli szansę startować w tym turnieju, bo mają duże szanse, biorąc pod uwagę dzisiejszą formę, żeby ten turniej wygrać. Tych interwencji oprócz interwencji i wypowiedzi pana premiera było jednak zdecydowanie więcej – zwrócił uwagę poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.– Przecież sportem w tym trudnym czasie koronawirusa żyjemy, chcemy się cieszyć z sukcesów naszych sportowców. To też pokazuje, że premier Morawiecki i wicepremier Gliński pochylają się nad każdym problemem, który należy rozwiązywać. Obawiam się, że gdyby w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, to decyzja niemieckiej instytucji przyjęta zostałaby z pokorą i politycy PO przeszliby nad nią do porządku dziennego – ocenił poseł PiS Jan Mosiński.