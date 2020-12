Z kolektora ścieki leją się do Wisły [WIDEO]

Po raz kolejny – podobnie jak w poprzedni wtorek – do Wisły zrzucane są ścieki z kolektora burzowego przy ul. Farysa. Nagranie z miejsca, w którym nieczystości trafiają do rzeki, opublikował prezes Wód Polskich Przemysław Daca. – To 31. zrzut nieoczyszczonych ścieków w stolicy w 2020 r. – mówi portalowi tvp.info rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.

Jak opisywaliśmy w miniony wtorek, Przemysław Daca na swoim Twitterze informował o kolejnym zrzucie ścieków do Wisły.



„Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły” – pisał wówczas prezes Wód Polskich. Przypomniał, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia.



W Wigilię miała miejsce identyczna sytuacja. Teraz znów wartki strumień nieczystości wlewa się do rzeki z kolektora burzowego przy ul. Farysa.

Materiał nagrany przez pracowników #WodyPolskie o godz.13.10 w dniu 29.12.2020. Ponowny zrzut ścieków komunalnych przez kolektor burzowy przy ul. Farysa w Warszawie, przy niskich opadach deszczu. #wieszwiecej pic.twitter.com/3u5u6suzyi — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) December 29, 2020

Jak informowało ostatnio, odpowiadając na wypowiedzi prezesa Wód Polskich, uruchomiony 13 grudnia pod Wisłą nowy przesył „funkcjonuje i przesyła bez przerwy w pogodzie suchej wszystkie ścieki”.Przemysław Daca zauważa, że najnowszy zrzut nieczystości nastąpił przy niewielkich opadach deszczu. Przed niewydolnością kolektorapod dnem rzeki ostrzegał już zresztą wcześniej,