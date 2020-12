Zbrodnia na pani Barbarze „trwała ok. godziny”. Przełom po 20 latach

Po 20 latach od wyjątkowo brutalnej zbrodni w Surażu na Podlasiu zatrzymano podejrzanego o jej dokonanie Krzysztofa L. Mężczyzna przebywał w USA, obecnie trwa procedura ekstradycyjna.

O przełomie w sprawie zabójstwa Barbary Lebiedzińskiej jako pierwsi poinformowali dziennikarze „Magazynu Śledczego Anity Gargas”. Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdziła portalowi tvp.info Prokuratura Krajowa. Śledztwem w tej sprawie po latach zajęli się policjanci z tzw. Archiwum X.



Śledztwo nadzorował Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.



Do morderstwa doszło 16 lipca 2000 r. w Surażu. 52-letnia kobieta na co dzień mieszkała w USA. Kiedy przebywała w Polsce, w nocy w jej domu wybuch pożar. W środku odnaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Prawdopodobnie zabito ją taboretem, choć na początku typowano młotek.





„Bity świniak nie jest tak zakrwawiony”

Podejrzany Krzysztof L. został zatrzymany w USA. Trwa procedura ekstradycyjna.

– Pamiętam, że jak się bije świniaka, to tak zakrwawiony nie jest, jak ta kobieta była. I, zdaje się, w piżamie tylko była.– opowiadał w Polsacie sąsiad zamordowanej.– Musiała się bronić. Przecież nie dał rady jej dobić, a była poobijana niesamowicie! Siniak na siniaku na twarzy – mówił w tym samym programie Stanisław Lebiedziński, mąż zabitej.

– Kilkukrotne złamanie żuchwy, głowa cała potłuczona, wszystkie żebra połamane w kilku miejscach, jedno żebro przebiło płuca… Zbrodnia trwała około godziny. Miała bransoletkę złotą, dwa pierścionki, obrączkę, to wszystko zostało – wspominał jej brat.



Po latach śledztwa nastąpił przełom. Śledczym udało się zgromadzić dowody przeciwko Krzysztofowi L. Postawiono mu zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.



Barbara była jego stryjenką. Sąd zastosował wobec Krzysztofa L. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od dnia zatrzymania.





Będzie ekstradycja

źródło: portal tvp.info

Śledczy ustalili, że L. przebywa w USA. 8 grudnia mężczyznę zatrzymano. Obecnie prowadzona jest procedura ekstradycyjna przed amerykańskim sądem.