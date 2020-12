Silne trzęsienie ziemi w Chorwacji. Drugi dzień z rzędu

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło we wtorek Chorwację. Ognisko wstrząsów znalazło się niedaleko Zagrzebia, na głębokości 10 km – wynika z danych niemieckiego ośrodka geologicznego GFZ.

Publikowane w mediach społecznościowych materiały wideo z Zagrzebia i okolicznych miejscowości pokazują widoczne zniszczenia, w tym zawalone dachy budynków. Chorwacka telewizja N1 pokazała m.in. zdjęcia ratowników wyciągających spod gruzów mężczyznę i dziecko.



Według amerykańskiej służby geologicznej USGS wstrząs wystąpił w odległości 2 km od miejscowości Petrinja, 50 km na południe od Zagrzebia. Niemal w tym samym miejscu doszło do trzęsienia ziemi w poniedziałek; miało ono magnitudę 5,3 i spowodowało zniszczenia budynków w Petrinji i Sisaku, ale nikt nie odniósł obrażeń.



Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami. Według danych USGS wstrząsy były odczuwalne na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu. W związku z wydarzeniem profilaktycznie wstrzymano prace elektrowni atomowej w Krszku na południowym wschodzie Słowenii.





Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR