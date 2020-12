Oświadczenie PHH. „Naszym celem nigdy nie było skupowanie obiektów hotelowych”

Nigdy celem Polskiego Holdingu Hotelowego nie było skupowanie jakichkolwiek obiektów hotelowych, również prywatnych. PHH nigdy też nie został zasilony kwotą 300 mln zł od Polskiego Funduszu Rozwoju – czytamy w oświadczeniu Holdingu.

Stanowisko Holdingu przesłane zostało portalowi tvp.info. Jak czytamy, jest odpowiedzią na „nieprawdziwe informacje”, dotyczące przejmowania przez PHH obiektów hotelowych.



Na początku komunikatu przypomniano, że celem powstania Holdingu jest „konsolidacja obiektów hotelowych spółek Skarbu Państwa i poprawa ich rentowności”.



„Nigdy celem PHH nie było skupowanie jakichkolwiek obiektów hotelowych, również prywatnych” – zapewniono. Jak stwierdzono, PHH „nigdy też nie został zasilony kwotą 300 mln zł od Polskiego Funduszu Rozwoju”.



„Nasza grupa hotelowa jest traktowana jak wszystkie inne podmioty i na tych samych zasadach, jak inni przedsiębiorcy, również hotelowi, oczekuje do końca roku na decyzję, dzięki której będzie mogła skorzystać z pomocy rządowego programu tarczy finansowej” – wskazano.



W kolejnej części oświadczenia napisano, że „nieprawdziwe są także informacje jakoby środki na zakup Regent Warsaw Hotel przeznaczył Polski Fundusz Rozwoju”.

„Stanowczo podkreślamy, że zakup hotelu Regent nie ma nic wspólnego z pojawiającymi się fake newsami o wykorzystywaniu pandemii do przejmowania obiektów hotelowych. Transakcja ta zostanie sfinansowana ze środków własnych PHH i Polskiego Holdingu Nieruchomości oraz kredytu bankowego” – poinformowano.

Kolejna – zdaniem Holdingu – nieprawdziwa informacja dotyczy Hotelu Wieniawa we Wrocławiu. „Ten obiekt zawsze należał do Skarbu Państwa i w ramach konsolidacji został przekazany w 2019 r. do PHH. Jeśli chodzi o sugerowanie przejęcia Hotelu Lech w Poznaniu, to informujemy, że PHH nie zna tego obiektu, nigdy takiego przejęcia nie dokonał i nie ma takich planów” – czytamy.



Na koniec przedstawiciele Holdingu wyrazili „głębokie zaniepokojenie bezkrytycznym powoływaniem się na niesprawdzone informacje publikowane przez niektóre media, zwłaszcza dotyczące tak ważnego tematu, jakim jest sytuacja w branży hotelarskiej w czasie trwającej pandemii COVID-19”.





„Jest to zupełnie niezrozumiałe”

źródło: portal tvp.info

„Jest to tym bardziej przykre, że często są to również głosy hotelarzy, którzy są jednymi z nas – hotelarzami, przez co swoimi nieprawdziwymi wypowiedziami stawiają w niekorzystnym świetle miejsce pracy swoich kolegów. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, żei przetrwanie branży. Warto chociażby przypomnieć, że PHH jako pierwszy w kraju udostępniał swoje obiekty na hotele dla medyków i izolatoria, stworzył Fundację Hotele dla Medyków, cały czas wspiera małych pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a także infolinię NFZ i GIS” – podsumowano.