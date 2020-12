Nieudany przemyt na motolotni. 44-letni Ukrainiec rozbił się

44-letniego obywatela Ukrainy, który przy użyciu motolotni przemycał do Polski papierosy, zatrzymali strażnicy graniczni. Motolotnia spadła w pobliżu Włodawy (Lubelskie) – poinformowała Straż Graniczna.

Motolotnię zobaczyli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Zbereżu 21 grudnia. Nadleciała od strony wschodniej kierując się w głąb terytorium Polski. Strażnicy monitorowali jej lot, podejrzewając, że może służyć do przemytu – poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki.



– W pobliżu miejscowości Wołczyny na terenie powiatu włodawskiego mundurowi ujawnili rozbitą motolotnię, porozrzucane wokół niej pakunki i mężczyznę, który był pilotem. Trafił on do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej – powiedział Sienicki.





Papierosy za ponad 100 tys. zł

W pudłach znajdowało sięo wartości ponad 112 tys. zł.Straż Graniczna wszczęła w tej sprawie postępowanie.Pilotem motolotni był 44-letni obywatel Ukrainy. 24 grudnia został przekazany służbom granicznym Ukrainy.